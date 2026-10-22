Μαθητές στην Ινδονησία συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη για να προσευχηθούν για βροχή, καθώς οι δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να καταστρέφουν μεγάλες εκτάσεις και ο καπνός τους έχει εξαπλωθεί σε γειτονικές χώρες. Ένας ακόμη πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την Τετάρτη στο ινδονησιακό τμήμα του Βόρνεο, ενώ άλλοι πέντε είχαν σκοτωθεί την περασμένη εβδομάδα στην Ανατολική Ιάβα.

Σύμφωνα με τον οργανισμό παρακολούθησης της αποψίλωσης των δασών Nusantara Atlas, περισσότερα από 19 εκατομμύρια στρέμματα κάηκαν τους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Η κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει τον συγκεκριμένο απολογισμό.

Το πυκνό τοξικό νέφος έχει προκαλέσει προβλήματα υγείας σε χιλιάδες ανθρώπους στην Ινδονησία. Ο καπνός έχει φτάσει μέχρι τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη και το Ανατολικό Τιμόρ, όπου σχολεία έχουν κλείσει.

A large-scale land fire has broken out, with flames approaching residential areas in Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia 🇮🇩 (22.10.2026) — Disaster News (@Top_Disaster) October 22, 2026

Η έκκληση για προσευχές και η ανταπόκριση των μαθητών

Στην Ανατολική Ιάβα, οι πυρκαγιές έχουν πλήξει κατοικημένες περιοχές και προστατευόμενες ζώνες, μεταξύ των οποίων το όρος Μπρόμο και το εθνικό πάρκο Μπαλουράν. Ο κυβερνήτης κάλεσε τους πολίτες να συγκεντρωθούν για να «προσευχηθούν για τη βροχή», με ισλαμικά σχολεία της επαρχίας να ανταποκρίνονται στην έκκληση.

«Η θρησκεία προσφέρει ένα μέσο επίλυσης του προβλήματος της ξηρασίας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχαμάντ Γιατίμ, καθηγητής σε σχολείο της Σουραμπάγια, όπου οργανώθηκαν προσευχές. «Ως πιστοί, είμαστε σίγουρα αισιόδοξοι», πρόσθεσε.

Στη Μαλάγκ, περίπου 250 μαθητές προσευχήθηκαν μαζί με τους καθηγητές τους σε ένα λύκειο. «Ελπίζουμε πως αυτό θα φέρει σύντομα τη βροχή», ανέφερε η διευθύντρια του σχολείου, Λουσία Αντριάνι.

Στις προσευχές συμμετείχαν και κάτοικοι. «Τις τελευταίες ημέρες, διερωτήθηκα γιατί σχεδόν όλος ο κόσμος προσπαθούσε να επιλύσει αυτές τις καταστροφές με τη βοήθεια της λογικής. Γιατί να μην προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε μια λύση στους ουρανούς;» δήλωσε ο Αχμάντ Σαϊφουντίν.