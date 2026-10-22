Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τριών 15χρονων σημειώθηκε στα Τρίκαλα, με έναν άγριο καβγά να καταλήγει σε τέσσερις συλλήψεις, καθώς στο αστυνομικό τμήμα οδηγήθηκαν δύο ανήλικοι και οι πατεράδες τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, όταν τρεις 15χρονοι ενεπλάκησαν σε έντονο καβγά, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί.

Μετά το επεισόδιο, η μητέρα ενός από τους ανηλίκους προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος των άλλων δύο παιδιών.

Συνελήφθησαν οι δύο 15χρονοι και οι πατεράδες τους

Έπειτα από την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν την Τετάρτη στη σύλληψη των δύο 15χρονων που καταγγέλθηκαν για τη συμμετοχή τους στο επεισόδιο.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι πατεράδες των δύο ανηλίκων, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Συνολικά, για την υπόθεση πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συλλήψεις.

Στη Δικαιοσύνη η υπόθεση

Η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς οι εμπλεκόμενοι παραπέμπονται σε δικάσιμο.

Το περιστατικό προκαλεί προβληματισμό στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα των συγκρούσεων μεταξύ ανηλίκων.