Η Barclays, ένας από τους μεγάλους τραπεζικούς ομίλους της Βρετανίας, σχεδιάζει να περικόψει 5.000 θέσεις εργασίας μέσα στο 2026, καθώς μειώνει το κόστος λειτουργίας της και επεκτείνει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τους Financial Times, οι προγραμματιστές αναμένεται να δεχθούν το μεγαλύτερο βάρος των περικοπών, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 5% του προσωπικού της.

Η τράπεζα ανακοίνωσε το σχέδιο την Πέμπτη, ταυτόχρονα με τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου. Παρά την αύξηση των κερδών της, προχωρά σε ευρύτερη αναδιάρθρωση που περιλαμβάνει μειώσεις προσωπικού, επενδύσεις στην τεχνολογία και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της.

Η Barclays παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, όπως λογαριασμούς, δάνεια και κάρτες, ενώ διαθέτει και μεγάλο επενδυτικό τραπεζικό σκέλος, με δραστηριότητα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.

Πού θα γίνουν οι περικοπές

Περίπου το 60% των θέσεων που θα καταργηθούν αφορά υποστηρικτικές λειτουργίες, σύμφωνα με την τράπεζα, η οποία υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει τους εργαζομένους της πιο παραγωγικούς.

Ήδη κατά το πρώτο εξάμηνο είχαν περικοπεί 1.000 θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης. Το σχέδιο για το σύνολο του έτους προβλέπει 5.000 περικοπές.

Η διοίκηση συνέδεσε την αξιοποίηση της AI με τη συνολική προσπάθεια αναδιοργάνωσης, αποφεύγοντας να την παρουσιάσει ως τον μοναδικό παράγοντα πίσω από τις αλλαγές.

«Θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε μεγάλη κλίμακα, αλλά η AI είναι το κερασάκι στην τούρτα, όχι η ίδια η τούρτα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Barclays, Σ. Σ. Βενκατακρίσναν.

Ο όμιλος έχει δαπανήσει 307 εκατ. λίρες για την αναδιάρθρωση κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους και αναμένει επιπλέον κόστος περίπου 300 εκατ. λιρών μέχρι το τέλος του 2026.

Η AI αλλάζει και τις τραπεζικές δουλειές

Οι περικοπές ενισχύουν τη συζήτηση για το κατά πόσο η ευρεία χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να λειτουργούν με σημαντικά λιγότερους εργαζομένους.

Η Barclays δεν είναι η μόνη τράπεζα που συνδυάζει την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών με αλλαγές στο προσωπικό της. Όπως είχαν αναφέρει νωρίτερα μέσα στον μήνα οι Financial Times, η HSBC σχεδίαζε εκτεταμένες περικοπές στη βρετανική δραστηριότητα διαχείρισης περιουσίας, παράλληλα με την αξιοποίηση της AI για την εξυπηρέτηση εύπορων πελατών.

Στην περίπτωση της Barclays, πάντως, οι 5.000 θέσεις εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα περιορισμού κόστους και αναδιοργάνωσης, χωρίς να αποδίδονται όλες αποκλειστικά στην τεχνητή νοημοσύνη.

Κέρδη 2,3 δισ. λιρών, αλλά χαμηλότερα από τις προσδοκίες

Η ανακοίνωση για το προσωπικό ήρθε ενώ η Barclays παρουσίαζε κέρδη προ φόρων 2,3 δισ. λιρών για το τρίτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 12% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Η επίδοση, ωστόσο, υπολείφθηκε των 2,42 δισ. λιρών που ανέμεναν οι αναλυτές. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3%, στα 7,4 δισ. λίρες, επίσης χαμηλότερα από τις προσδοκίες.

Στην επενδυτική τραπεζική, τα συνολικά έσοδα παρέμειναν στάσιμα. Η αδύναμη επίδοση στις συναλλαγές τίτλων σταθερού εισοδήματος, όπως τα ομόλογα, αντισταθμίστηκε εν μέρει από το τμήμα μετοχών, το οποίο κατέγραψε το καλύτερο τρίμηνό του εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Τα έσοδα του τμήματος μετοχών πλησίασαν το 1 δισ. λίρες, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 50%. Η τράπεζα απέδωσε τη βελτίωση στις επενδύσεις της σε υπηρεσίες προς θεσμικούς επενδυτές και σε παράγωγα μετοχών.

Ο Βενκατακρίσναν παραδέχθηκε ότι οι συναλλαγές σε τμήματα των δραστηριοτήτων επιτοκίων και πιστωτικών προϊόντων κινήθηκαν χειρότερα από το αναμενόμενο, δηλώνοντας απογοητευμένος από την επίδοση και δεσμευόμενος να εστιάσει στο ζήτημα.

Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα της Barclays αυξήθηκαν κατά 6%, λόγω της ανάπτυξης των εργασιών της και πρόσθετων αμοιβών σε στελέχη με υψηλές επιδόσεις, σύμφωνα με την ίδια. Η μετοχή της υποχώρησε κατά 2% στις πρώτες συναλλαγές, προτού ανακάμψει.