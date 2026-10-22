Δικαστική εντολή στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέδωσε ομοσπονδιακή δικαστής, υποχρεώνοντάς τον να δώσει ένορκη κατάθεση μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης που έχει ανοίξει ο ίδιος με το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC, διεκδικώντας το αστρονομικό ποσό των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως αποζημίωση για δυσφήμιση.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Associated Press, η πλευρά του BBC υποστηρίζει ανοιχτά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κωλυσιεργεί συστηματικά. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του δικτύου, ο Τραμπ αποφεύγει τεχνηέντως να απαντήσει ενόρκως στις ερωτήσεις των νομικών εκπροσώπων για τη θεμελίωση της υπόθεσης.

BREAKING: President Trump must sit for a deposition in his defamation lawsuit against the BBC by Dec. 11, a judge orders. https://t.co/wXLoRKJNse — The Associated Press (@AP) October 22, 2026

Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του BBC με αφορμή την προβολή μονταρισμένων αποσπασμάτων της ομιλίας που εκφώνησε στις 6 Ιανουαρίου 2021.



Η δικαστής Ενζολίκε Λετ διέταξε σήμερα τον Τραμπ να απαντήσει ενόρκως στις ερωτήσεις που θα του θέσουν οι δικηγόροι του BBC. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ακυρώσει την κατάθεση που επρόκειτο να δώσει τον Οκτώβριο, επικαλούμενος τα προεδρικά καθήκοντά του. Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στη Φλόριντα, το BBC σκοπίμως παραπλάνησε τους θεατές, ώστε να πιστέψουν ότι εκείνος προέτρεψε τους υποστηρικτές του να εισβάλουν στο Καπιτώλιο, μοντάροντας την ομιλία του. Το BBC παραδέχτηκε ότι το μοντάζ ήταν παραπλανητικό και ζήτησε συγγνώμη αλλά αρνείται ότι δυσφήμισε τον Τραμπ.



Στα έγγραφα που κατέθεσε στο δικαστήριο, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας κατηγορεί τον Τραμπ και τους δικηγόρους του ότι καθυστερούν εσκεμμένα να απαντήσουν στα αιτήματά τους για να δώσουν αρχεία και άλλες πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των διαδίκων κατά την προδικαστική διαδικασία. Μεταξύ άλλων, το BBC ζητά οικονομικά στοιχεία από το κλαμπ Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ και το δίκτυο των επιχειρηματικών οντοτήτων που συνδέονται με τον πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την υπεράσπισή του έναντι των αξιώσεων αποζημίωσης του Τραμπ.



Οι δικηγόροι του Τραμπ λένε ότι τα αιτήματα είναι υπερβολικά ευρέα και άσχετα με την υπόθεση. Επίσης, αρνούνται ότι ο Τραμπ αποφεύγει σκοπίμως την ένορκη κατάθεση, αλλά απλώς δίνει προτεραιότητα στα καθήκοντά του.



Η μονταρισμένη ομιλία μεταδόθηκε στην εκπομπή ντοκιμαντέρ “Panorama” του BBC λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024, τις οποίες κέρδισε ο Τραμπ.

Στιγμιοτυπο από το ντοκιμαντέρ του BBC για την ομιλία της 6ης Ιανουαρίου στο οποίο στηρίζεται η αγωγή αποζημίωσης που κατέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ένα εσωτερικό σημείωμα του BBC που διέρρευσε ανέφερε τις παρεμβάσεις στο μοντάζ ως απόδειξη πιθανής πολιτικής μεροληψίας, προκαλώντας κρίση δημοσίων σχέσεων για τον φορέα και οδηγώντας σε παραιτήσεις υψηλόβαθμων στελεχών του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.