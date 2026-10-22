Η Παρτιζάν και ο Ερυθρός Αστέρας κοντράρονται για την 6η αγωνιστική της Euroleague και η ένταση δεν έλειψε στη Belgrade Arena, ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων.

Το μίσος που υπάρχει ανάμεσα στην Παρτιζάν και τον Ερυθρό Αστέρα είναι γνωστό και σε κάθε αναμέτρησή τους υπάρχει κίνδυνος επεισοδίων. Κάτι που φάνηκε και τώρα, καθώς η ένταση ήταν πολύ μεγάλη.

Οι οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν στα χέρια στις εξέδρες και συγκεκριμένα στο πάνω διάζωμα του γηπέδου, όπου βρίσκονται οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα, με την αστυνομία να επεμβαίνει για να επανέλθει η ηρεμία.

Σύμφωνα με τα σερβικά ΜΜΕ, οι φίλοι των φιλοξενούμενων αποχώρησαν για να αποκατασταθεί η τάξη, με τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αρκετή δουλειά μέχρι και το τέλος του ματς.