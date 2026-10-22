Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στην Ιρλανδία μια διαφημιστική καμπάνια που επιχειρούσε να αναδείξει τη σημασία της συναίνεσης και του σεβασμού των προσωπικών ορίων από την παιδική ηλικία. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε ένα βίντεο με πρωταγωνιστές δύο ηλικιωμένους που προσπαθούν να αγκαλιάσουν τα εγγόνια τους, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει δημόσια συζήτηση για τις οικογενειακές σχέσεις και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διδάσκεται η συναίνεση στα παιδιά.

Η διαφήμιση αποσύρθηκε έπειτα από τις επικρίσεις που δέχθηκε, ακόμη και από την ίδια την ιρλανδική κυβέρνηση, η οποία συμμετείχε στη χρηματοδότηση της εκστρατείας, σύμφωνα με το BBC.

Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Στο επίμαχο διαφημιστικό, η πόρτα ενός σπιτιού ανοίγει και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι υποδέχεται τα εγγόνια του. Αρχικά αγκαλιάζουν τον εγγονό τους και στη συνέχεια στρέφονται προς την εγγονή τους, η οποία δείχνει να αισθάνεται άβολα με την κίνηση αυτή.

Αμέσως μετά εμφανίζεται ένα μήνυμα που επισημαίνει ότι δεν επιθυμούν όλοι οι άνθρωποι μια αγκαλιά, ακόμη και όταν προέρχεται από αγαπημένα τους πρόσωπα.

«Δεν θέλουν όλοι μια αγκαλιά. Ακόμη και από εκείνους που τους αγαπούν. Αμήχανο; Ίσως. Σημαντικό; Απολύτως», αναφέρει το μήνυμα της καμπάνιας.

Το βίντεο αποτελεί μέρος της εκστρατείας We-Consent, που υλοποιείται από το Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων Βιασμού του Δουβλίνου (Dublin Rape Crisis Centre – DRCC).

Παρά τον ανάλαφρο χαρακτήρα της διαφήμισης, το περιεχόμενό της προκάλεσε αντιδράσεις, με αρκετούς να θεωρούν ότι παρουσιάζει με αρνητικό τρόπο μια συνηθισμένη έκφραση οικογενειακής αγάπης.

Η παρέμβαση του υπουργού Δικαιοσύνης

Μεταξύ εκείνων που επέκριναν δημόσια την καμπάνια ήταν ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ιρλανδίας, Τζιμ Ο’Κάλαχαν, ο οποίος χαρακτήρισε το διαφημιστικό προσβλητικό για τους παππούδες και τις γιαγιάδες.

Όπως διευκρίνισε, το συγκεκριμένο βίντεο «δεν αντιπροσωπεύει τις απόψεις της κυβέρνησης».

«Ήταν τόσο ακατάλληλο όσο και υποτιμητικό για τους παππούδες και τις γιαγιάδες και αποσύρθηκε από το DRCC έπειτα από επικοινωνία των υπηρεσιών μου μαζί τους», ανέφερε.

Ο Ιρλανδός υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι, παρότι η κατανόηση της συναίνεσης στις σεξουαλικές σχέσεις είναι εξαιρετικά σημαντική, η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν εξυπηρετούσε αυτόν τον σκοπό και ενδέχεται να είχε τα αντίθετα αποτελέσματα.

Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής του Fine Gael, Γκάρεθ Σκέιχιλ, αμφισβήτησε τη σκοπιμότητα της χρηματοδότησης του βίντεο με δημόσιους πόρους, υποστηρίζοντας ότι το περιεχόμενό του θα μπορούσε να προσβάλει τους ηλικιωμένους.

Μάλιστα, σχολίασε σκωπτικά το ενδεχόμενο να χρειάζονται στο μέλλον έντυπα συναίνεσης στα αεροδρόμια της χώρας, προκειμένου οι οικογένειες να μπορούν να αγκαλιάζονται κατά τις χριστουγεννιάτικες συναντήσεις τους.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης διευκρίνισε πάντως ότι τα βίντεο δημιουργήθηκαν με περιορισμένο κόστος και τη συμμετοχή εθελοντών, χωρίς να αποτελούν μέρος κυβερνητικής διαφημιστικής εκστρατείας.

Γιατί αποσύρθηκε η διαφήμιση

Μετά τις αντιδράσεις, το DRCC ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αφαιρέσει τα βίντεο από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να επανεξετάσει την αποτελεσματικότητά τους.

Σε δήλωσή του στο ιρλανδικό δίκτυο RTÉ, ο οργανισμός εξήγησε ότι στόχος της εκστρατείας ήταν να γίνει κατανοητό πως τα προσωπικά όρια πρέπει να γίνονται σεβαστά από μικρή ηλικία.

«Θα αφαιρέσουμε τα βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο εξετάζουμε εάν έχουν το θετικό αποτέλεσμα που επιδιώκουμε», ανέφερε.