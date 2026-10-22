Την ώρα που η αμερικανική οικονομία εμφανίζει σημάδια ανθεκτικότητας, η ανάπτυξη δε φαίνεται να μεταφράζεται σε ουσιαστική ανακούφιση για εκατομμύρια νοικοκυριά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επιχειρήσεις επενδύουν ολοένα περισσότερα κεφάλαια, με την τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ενώ η αγορά εργασίας παραμένει σχεδόν στάσιμη και οι τιμές συνεχίζουν να πιέζουν τα εισοδήματα. Την ίδια στιγμή, το ομοσπονδιακό δημοσιονομικό έλλειμμα πλησιάζει τα 2 τρισ. δολάρια, ανοίγοντας μια νέα συζήτηση για το κόστος της οικονομικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο αναπτύσσεται η οικονομία των ΗΠΑ, αλλά και ποιοι επωφελούνται από αυτή την ανάπτυξη. Όπως επισημαίνουν οικονομολόγοι και αναλυτές, τα εταιρικά κέρδη αυξάνονται, όμως οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να διατηρήσουν την αγοραστική τους δύναμη.



Όπως αναφέρει άρθρο των New York Times, τρία γραφήματα αποτυπώνουν την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας, καθώς οι ψηφοφόροι οδεύουν προς τις κάλπες. Οι επιχειρηματικές δαπάνες αυξάνονται, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όμως οι προσλήψεις παραμένουν ουσιαστικά στάσιμες. Και οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν, καθώς ο πληθωρισμός αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από τους μισθούς.

Η οικονομία των δύο ταχυτήτων και οι πιέσεις στους μισθούς

Ο καθηγητής Οικονομικών και Δημόσιας Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, Τζάστιν Γούλφερς, περιέγραψε στο δίκτυο MSNOW μια οικονομία δύο ταχυτήτων. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες κεφαλαίου, που βλέπουν τα κέρδη τους να ενισχύονται. Από την άλλη, οι εργαζόμενοι, οι αποδοχές των οποίων δεν ακολουθούν τον ρυθμό αύξησης των τιμών.



Η εικόνα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης της 3ης Νοεμβρίου, καθώς η καθημερινή εμπειρία των πολιτών συχνά απέχει από τους συνολικούς δείκτες ανάπτυξης.



Όταν το κόστος των βασικών αγαθών αυξάνεται ταχύτερα από τους μισθούς, η οικονομική πρόοδος δεν γίνεται αισθητή στο οικογενειακό εισόδημα.

Πινακίδα που αναγράφει “Αγωνιζόμαστε για μια οικονομικά προσιτή Αμερική” εμφανίζεται στο βήμα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του Δημοκρατικού Κόμματος του Τέξας, πριν από τη δεύτερη ημέρα του Εθνικού Συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών στο Ντάλας, την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026

Ο Ρον Ινσάνα, γνωστός αναλυτής επιχειρηματικών θεμάτων στα εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα της Αμερικής, αμφισβητεί την εικόνα μιας οικονομίας που λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα με πλήρη ισχύ, υπενθυμίζοντας ότι σε προηγούμενες περιόδους καταγράφηκαν ισχυρότερες επιδόσεις τόσο στην αύξηση της απασχόλησης όσο και στην οικονομική ανάπτυξη.



Ο υπουργός οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ έχει διαφορετική γνώμη για την πορεία της οικονομίας, εκφράζοντας παράλληλα τον ισχυρισμό ότι η ακρίβεια στα καύσιμα είναι ένα «παράπλευρο σοκ» που θα περάσει σύντομα.

«Η οικονομία βρίσκεται σε πολύ καλή πορεία. Μέχρι στιγμής, φέτος, έχουν δημιουργηθεί ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Ποτέ άλλοτε δεν εργάζονταν τόσοι άνθρωποι στις ΗΠΑ. Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι ως προς τα καύσιμα. Αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι ένα σοκ στην προσφορά ενέργειας, το οποίο επηρεάζει την οικονομία από την πλευρά της προσφοράς. Θα ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία. Πρόκειται για έναν μόνο από τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση» είπε ο Μπέσεντ στην εκπομπή Meet the Press.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα και το κόστος των φορολογικών περικοπών

Το αμερικανικό δημοσιονομικό έλλειμμα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μέτωπα ανησυχίας, καθώς σκαρφάλωσε σε επίπεδα που οι Αμερικανοί είχαν να δουν από τον καιρό της πανδημίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα το Reuters, το έλλειμμα πλησιάζει τα 2 τρισ. δολάρια για το τρέχων οικονομικό έτος, επίπεδο που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα εκτός περιόδων ύφεσης ή πολέμου.

Ο Γούλφερς υποστηρίζει ότι οι μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις για τους εύπορους και τις επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με περικοπές κοινωνικών παροχών, μεταφέρουν το βάρος στο μέλλον. Όπως προειδοποιεί, όταν το κράτος δανείζεται περισσότερα χρήματα χωρίς αντίστοιχη αύξηση εσόδων, το κόστος δεν εξαφανίζεται, αλλά μεταφέρεται στους φορολογουμένους και στις επόμενες γενιές.

Washington has discovered a brilliant financial strategy. Cut benefits for people who need them, cut taxes for people who don’t, and borrow the difference from people who aren’t old enough to vote. https://t.co/0KMYTbUUH2 — Justin Wolfers (@JustinWolfers) October 19, 2026

Το πιο αντηχητικό από όλα, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι ότι η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να μην έχει κανένα σχέδιο για να περιορίσει το χρέος των ΗΠΑ.



Όπως αναφέρει ο Ρον Ινσάνα: «Δεν γίνεται καμία συζήτηση ούτε για τη μείωση των ετήσιων ελλειμμάτων ούτε για τη δημιουργία κάποιου σχεδίου που θα μπορούσε τελικά να λειτουργήσει, ώστε να αποπληρωθεί έστω ένα μέρος από το εθνικό χρέος των 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 2010 είχαμε ένα σχέδιο, το σχέδιο Simpson-Bowles, όταν το εθνικό χρέος ανερχόταν σε 10 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τώρα είναι τετραπλάσιο και δεν ακούγεται ούτε λέξη».

Τεχνητή νοημοσύνη, δανεισμός και ακριβότερα δάνεια

Η αυξημένη ζήτηση κεφαλαίων από την κυβέρνηση και τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας εντείνει τις πιέσεις στα επιτόκια. Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη απαιτούν τεράστια χρηματοδότηση, την ώρα που το αμερικανικό Δημόσιο εξακολουθεί να δανείζεται σε μεγάλη κλίμακα.

Συμμετέχοντες συγκεντρώνονται στο συνέδριο OpenAI DevDay 2026, την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026, στο Σαν Φρανσίσκο

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να καταστήσει ακριβότερα τα στεγαστικά, τα φοιτητικά και τα δάνεια αυτοκινήτου. Ο Ινσάνα αναφέρθηκε σε μέση μηνιαία δόση αυτοκινήτου περίπου 1.000 δολαρίων, με διάρκεια αποπληρωμής έξι ετών και μέση τιμή οχήματος κοντά στα 50.000 δολάρια.



Παράλληλα, τα υψηλά στεγαστικά επιτόκια περιορίζουν την πρόσβαση στην κατοικία και επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η ακρίβεια ως κρίσιμο στοίχημα για τις ενδιάμεσες εκλογές

Η κυβέρνηση Τραμπ προβάλλει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ιστορικά υψηλή καθαρή περιουσία των αμερικανικών νοικοκυριών ως ενδείξεις οικονομικής επιτυχίας. Ωστόσο, οι επικριτές της επιμένουν ότι οι συνολικοί δείκτες δεν αποτυπώνουν τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους.



Η ακρίβεια απειλεί να γίνει η αχίλλειος πτέρνα του προέδρου Τραμπ στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές. Η έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από το αν οι ψηφοφόροι θεωρούν ότι η κυβέρνηση βελτιώνει την αγοραστική τους δύναμη ή ότι αφήνει τα οικονομικά βάρη να συσσωρεύονται και να μετακυλίονται στις επόμενες γενιές.



Οι ενδιάμεσες εκλογές, ως είθισται, αποτελούν μια κρίσιμη δοκιμασία για την οικονομική αξιοπιστία του προέδρου. Η καθημερινή πίεση στο οικογενειακό εισόδημα απειλεί να επισκιάσει τους θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες, σε μια οικονομία διχασμένη και καθηλωμένη ανάμεσα στη Σκύλλα και την Χάρυβδη – το υπέρογκο δημόσιο χρέος και το δημοσιονομικό έλλειμμα.