Ένα γήπεδο γκολφ που ολοκληρώθηκε αλλά δεν υποδέχθηκε ποτέ το κοινό. Μια εξαώροφη κατοικία στο Λονδίνο με ζητούμενη τιμή 125 εκατ. λιρών. Ξενοδοχειακά και οικιστικά ακίνητα σε μερικές από τις ακριβότερες διευθύνσεις της βρετανικής πρωτεύουσας.

Περιουσιακά στοιχεία που επί δεκαετίες αποτύπωναν τον πλούτο του Μαχντί Αλ Ταζίρ, ιδιοκτήτη της εταιρείας εμφιαλωμένου νερού Highland Spring, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο πωλήσεων, αναδιαρθρώσεων και ενεργειών πιστωτών.

Σύμφωνα με τους Financial Times, εταιρείες ακινήτων της οικογένειας αντιμετωπίζουν αθετήσεις δανειακών υποχρεώσεων και δικαστικές διεκδικήσεις, έπειτα από χρόνια σημαντικού δανεισμού. Το δημοσίευμα αφορά την οικογενειακή δραστηριότητα στα ακίνητα και δεν αναφέρει αντίστοιχη αθέτηση υποχρεώσεων από τη Highland Spring.

Από σύμβουλος του Ντουμπάι σε μεγιστάνα της Σκωτίας

Ο 94χρονος Αλ Ταζίρ, γεννημένος στο Μπαχρέιν και πρώτος πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, συγκαταλεγόταν για χρόνια στις κατατάξεις ως ο πλουσιότερος άνθρωπος της Σκωτίας.

Δημιούργησε την περιουσία του στο Ντουμπάι, ως στενός σύμβουλος του τότε ηγεμόνα, σεΐχη Ρασίντ μπιν Σαΐντ αλ Μακτούμ. Τη δεκαετία του 1970 αγόρασε εμβληματικά βρετανικά ακίνητα και μεγάλες εξοχικές εκτάσεις, μεταξύ των οποίων το Mereworth Castle στο Κεντ, που εμφανίστηκε στην κινηματογραφική παρωδία «Casino Royale» του 1967.

Το 1979 ίδρυσε τη Highland Spring στο Μπλάκφορντ της Σκωτίας, αξιοποιώντας το νερό των γύρω λόφων Ochil. Η εταιρεία εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη μάρκα εμφιαλωμένου νερού του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με τους FT.

Το γήπεδο γκολφ που δεν άνοιξε ποτέ

Ένα από τα ακίνητα που αναζητούν αγοραστή είναι το gWest, κοντά στο Γκλενίγκλς της Σκωτίας, σε έκταση άνω των 2.500 στρεμμάτων.

Το γήπεδο γκολφ ολοκληρώθηκε το 2009, αλλά δεν άνοιξε ποτέ στο κοινό, ενώ τα σχέδια για ξενοδοχείο και κατοικίες δεν ολοκληρώθηκαν. Τον περασμένο μήνα τέθηκε προς πώληση.

Η National Bank of Kuwait, η οποία είχε χορηγήσει δάνειο 12,75 εκατ. λιρών με εξασφάλιση το ακίνητο, κατέθεσε τον Αύγουστο αγωγή για παραβίαση σύμβασης κατά τριών μελών της οικογένειας.

Σύμφωνα με οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας του έργου, που κατατέθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025, το δάνειο είχε λήξει τον προηγούμενο μήνα χωρίς να αποπληρωθεί και βρίσκονταν σε εξέλιξη συζητήσεις για παράταση. Οι πλήρεις λεπτομέρειες της αγωγής δεν είναι ακόμη διαθέσιμες.

Κατοικία 125 εκατ. λιρών προς πώληση και ακίνητο στα χέρια πιστωτή

Η οικογένεια επιχειρεί επίσης, εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, να πουλήσει μια εξαώροφη κατοικία στην περιοχή St James του Λονδίνου, σύμφωνα με πηγές των FT.

Η ζητούμενη τιμή για το ακίνητο στην Carlton House Terrace είναι 125 εκατ. λίρες. Το 2023 είχε χρησιμοποιηθεί ως εξασφάλιση για βραχυπρόθεσμο δάνειο υψηλού επιτοκίου.

Τον Ιούνιο, άλλος πιστωτής ανέκτησε την κατοχή ακινήτου της οικογένειας στην ακριβή συνοικία Belgravia, όπως προκύπτει από επίσημη ειδοποίηση που εξέτασε η εφημερίδα. Σύμφωνα με το κτηματολόγιο, η UBS είχε εγγεγραμμένη εξασφάλιση στο συγκεκριμένο ακίνητο. Η τράπεζα αρνήθηκε να σχολιάσει.

Τα δάνεια πίσω από τα μεγάλα ακίνητα του Λονδίνου

Προβλήματα με τους όρους χρηματοδότησης αντιμετωπίζουν και οι εταιρείες που κατέχουν το Park Tower Hotel στο Knightsbridge και το Arlington House στο St James.

Η εταιρεία του Park Tower δανείστηκε 347,5 εκατ. λίρες τον Οκτώβριο του 2025 από την Apollo Global Management, την King Street Capital και την Cohort Capital. Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της, φέτος παραβίασε όρους του δανεισμού της και περιήλθε σε κατάσταση αθέτησης.

Οι ίδιες καταστάσεις αναφέρουν ότι οι δανειστές εξακολουθούν να συνεργάζονται εποικοδομητικά με την εταιρεία, διατηρώντας, όμως, το δικαίωμα να απαιτήσουν αποπληρωμή. Πηγή των FT διευκρίνισε ότι το τμήμα του δανείου που κατέχει η Apollo, με προτεραιότητα αποπληρωμής, δεν βρίσκεται σε αθέτηση.

Για το Arlington House είχαν συμφωνηθεί πέρυσι χρηματοδότηση έως 171 εκατ. λιρών από την King Street και την Cohort και δάνειο 147 εκατ. λιρών από την Emirates NBD. Κατά τις οικονομικές καταστάσεις της ιδιοκτήτριας εταιρείας, και στα δύο σκέλη παραβιάστηκαν όροι και σημειώθηκε αθέτηση το 2025.

Ο δανεισμός των δύο ακινήτων συνοδεύεται από προσωπικές εγγυήσεις των Αμέρ και Χαλίντ Αλ Ταζίρ, γιων του πρώην πρέσβη, γεγονός που επιτρέπει στους πιστωτές να στραφούν και σε άλλα περιουσιακά τους στοιχεία για την κάλυψη ενδεχόμενων ζημιών.

Πιέσεις και στη «λεωφόρο των δισεκατομμυριούχων»

Αυτόν τον μήνα, η CBRE Loan Services κατέθεσε επίσης αγωγή κατά των δύο αδελφών. Οι λεπτομέρειές της δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η εταιρεία διατηρεί, για λογαριασμό άλλου δανειστή, εξασφάλιση σε έργο της οικογένειας στην Bishops Avenue, γνωστή ως «Billionaires’ Row» λόγω των εύπορων κατοίκων της. Εκεί αναπτύσσονται 36 πολυτελή διαμερίσματα, με την εταιρεία του έργου να εμφανίζει χρέος άνω των 100 εκατ. λιρών στο τέλος του 2025.

Πρόσωπο που γνωρίζει την αναδιάρθρωση υποστήριξε στους FT ότι το έργο έχει επανέλθει σε τροχιά υλοποίησης.

Η αναδιάρθρωση και η στάση της οικογένειας

Σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας, η οικογένεια ξεκίνησε εκτεταμένη αναδιοργάνωση πριν από περίπου δύο χρόνια. Ένα από τα πρόσωπα που γνωρίζουν τη διαδικασία υποστήριξε ότι οι δραστηριότητές της συνεχίζονται κανονικά και ότι οι δανειστές δεν έχουν θορυβηθεί από τα χρέη.

Η οικογένεια, στην οποία οι FT απευθύνθηκαν μέσω τρίτων, αρνήθηκε να σχολιάσει. Η Tyburn Capital, που διαχειρίζεται τις οικογενειακές επενδύσεις από το Ντουμπάι, δεν απάντησε σε αίτημα της εφημερίδας.