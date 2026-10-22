Με γκολ του Γκονσάλες στο 78′, χάρη και στην κόντρα στον Μάνσβερκ, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Σπάρτα Πράγας με 1-0 και έκανε το 3/3 στο Europa League και παράλληλα ακόμη ένα βήμα προς την απευθείας πρόκριση στους «16».

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στο ματς με στόχο να πρεσάρουν τους Τσέχους και το έκαναν, δεν μπόρεσαν όμως να προκαλέσουν προβλήματα στην άμυνά τους. Οι φιλοξενούμενοι κρατούσαν τις θέσεις τους, πίεζαν και αυτοί ψηλά και το πρώτο 10λεπτο πέρασε χωρίς να υπάρξει κάποια αξιόλογη φάση, για τη μία ή την άλλη πλευρά.

Η πρώτη τελική προσπάθεια ήρθε στο 15′ και ήταν για τους Πειραιώτες με το σουτ του Ζότα Σίλβα που έφυγε άουτ, με την ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ να επιμένει στην πίεση ψηλά, την οποία όμως οι παίκτες του Μπράιν Πρίσκε κατάφερναν να «σπάσουν» εύκολα. Στο 24′, πάντως, ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρία με τον Ζέλσον μετά την ωραία πάσα του Τσικίνιο, η μπάλα όμως έφυγε άουτ μετά το πλασέ που έκανε.

Δύο λεπτά μετά το Καραϊσκάκη πήγε να… απογειωθεί καθώς ο Φρόιλερ επιχείρησε να σκοράρει με τακουνάκι μετά το γύρισμα από δεξιά αλλά η μπάλα πήγε παράλληλα με την εστία και στο 34′ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν νέα ευκαιρία με το δυνατό, αλλά άστοχο, σουτ του Μπρούνο εντός περιοχής.

Η ομάδα του Αλγουαθίλ είχε κλείσει τους φιλοξενούμενους στην περιοχή τους και αυτό δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο ολοκληρώθηκε με μεγάλη ευκαιρία σε προβολή του Φρόιλερ αλλά ο Σούροβτσικ απέκρουσε εξ επαφής και κράτησε το 0-0.

Το δεύτερο, πάντως, δεν άρχισε καλά για τους Πειραιώτες και στο 52′ χρειάστηκε ένα υπέροχο τάκλιν του Ρέτσου για να μη βγει τετ α τετ ο Βοϊτά, καθώς η Σπάρτα πατούσε καλύτερα και στο 59′ είχε πολύ καλή ευκαιρία με το σουτ του Μάτσεκ που κόντραρε και έφυγε κόρνερ, μετά το γύρισμα του Αλκοσέρ που πάτησε περιοχή.

Στο 62′ ο Αλγουαθίλ έκανε τις πρώτες αλλαγές βγάζοντας Γιάρεμτσουκ και Έσε για να βάλει Γκονσάλες και Πουέρτα, με τους «ερυθρόλευκους» να ψάχνουν τον τρόπο για να φτάσουν στο γκολ και να πλησιάζουν στο 71′ με το ωραίο γύρισμα του Ζέλσον από δεξιά αλλά δεν βρέθηκε κανείς συμπαίκτης του για να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα.

Οι αλλαγές του Αλγουαθίλ συνεχίστηκαν με τους Πέντερσεν και Τικνιζιάν να παίρνουν αντικαθιστούν Σάλιακα και Μπρούνο και τελικά από σέντρα του Δανού στο 78′ ο Γκονσάλες με κεφαλιά έκανε το 1-0 και… έβαλε φωτιά στο Καραϊσκάκη!

Φωτιά που λίγο έλειψε να… σβήσει στο 82′ ο Σούχομελ με σουτ μετά το διώξιμο του Τικνιζιάν, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ και ο Ολυμπιακός πήρε την τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια και συνεχίζει με στόχο την απευθείας πρόκριση στους «16».

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας (74′ Πέντερσεν), Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο (74′ Τικνιζιάν), Φρόιλερ, Έσε (62′ Πουέρτα), Ζέλσον, Τσικίνιο (83′ Σα), Σίλβα, Γιάρεμτσουκ (62′ Γκονσάλες).

Σπάρτα Πράγας (Μπράιν Πρίσκε): Σούροβτσικ, Χόβερ (79′ Καντεράμπεκ), Γκούνταλ, Ζελένι, Σούχομελ, Μάτσεκ (67′ Βίντρα), Σόχουρεκ (46′ Μάνσβερκ), Ενέμε, Γιούρασεκ (67′ Σίνγκχατεχ), Βόιτα, Αλκόθερ.