Μια υδρόγειος σφαίρα με ιστορία που φτάνει μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε στο επίκεντρο ενός μάλλον ασυνήθιστου περιστατικού στο Πεντάγωνο, όταν συνεργάτες του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, φέρονται να την έσπασαν στην προσπάθειά τους να τη μεταφέρουν στο γραφείο του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, ο Χέγκσεθ είχε βάλει στο μάτι μια εντυπωσιακή υδρόγειο διαμέτρου 70 εκατοστών, την οποία χρησιμοποιούσε ο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ήταν ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων.

Το ιστορικό αντικείμενο βρισκόταν επί δεκαετίες στο Πεντάγωνο, με διαδοχικές γενιές αξιωματούχων να φροντίζουν για την προστασία του. Όλα όμως άλλαξαν όταν αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο γραφείο του υπουργού.

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Τον περασμένο Φεβρουάριο, το γραφείο του Χέγκσεθ έστειλε δική του ομάδα για να παραλάβει και να μεταφέρει την υδρόγειο, παρότι τέτοιου είδους ιστορικά αντικείμενα συνήθως αναλαμβάνουν να χειριστούν εξειδικευμένοι συντηρητές.

Μία από τις πηγές της Washington Post απέδωσε την επιλογή αυτή στην «προφανή έλλειψη υπομονής» του υπουργού.

Κατά τη μεταφορά, το προσωπικό, που σύμφωνα με την εφημερίδα δεν είχε την κατάλληλη εκπαίδευση, έριξε την υδρόγειο, προκαλώντας μια μεγάλη ρωγμή και την αποκόλληση ενός τμήματος που απεικόνιζε τον ωκεανό κοντά στην Αρκτική.

Η εφημερίδα δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες διακρίνεται η ζημιά στην επιφάνεια της υδρογείου, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο φαίνονται μικρά θραύσματα πάνω στην μπλε μοκέτα του Πενταγώνου, κοντά στην ξύλινη βάση της.

🚨NEWS: Pete Hegseth wanted a priceless World War II-era globe used by Dwight Eisenhower displayed in his Pentagon office, but instead of waiting for professional curators, his staff attempted to move the historic artifact themselves and DROPPED IT, puncturing the globe near Antarctica and breaking its mounting, according to The Washington Post. The Pentagon confirms the damage. — Brian Allen (@allenanalysis) October 22, 2026

Πεντάγωνο: «Ήταν αντίγραφο, όχι η αυθεντική υδρόγειος»

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δεν αρνήθηκε ότι συνέβη το περιστατικό. Επιβεβαίωσε πως υπήρξε ένα «ατύχημα», επιμένοντας ωστόσο ότι η υδρόγειος που υπέστη ζημιές ήταν αντίγραφο εκείνης του Αϊζενχάουερ και όχι το αυθεντικό ιστορικό αντικείμενο.

Μάλιστα, χαρακτήρισε το δημοσίευμα της Washington Post «άνευ σημασίας».

Ο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος των ΗΠΑ από το 1953 έως το 1961, ήταν γνωστός για την ιδιαίτερη αγάπη του στις υδρογείους. Τις χρησιμοποιούσε συχνά για να σχεδιάζει στρατιωτικές επιχειρήσεις και να εξετάζει τη γεωγραφία των μετώπων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.