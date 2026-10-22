Ο Γου Τζιανφέι αναζητούσε το κατάλληλο μέρος για ένα μεγάλο εργοστάσιο της κινεζικής Zhende Medical. Εξέτασε επιλογές στη νοτιοανατολική Ασία, στο Μαρόκο, στην Αίγυπτο και στην Αιθιοπία. Τελικά, επέλεξε μια έκταση έξω από το Ναϊρόμπι, στην Κένυα.

Σήμερα, ανάμεσα σε καλλιέργειες καφέ στην Tatu City, μια παλιά φυτεία που μετατράπηκε σε ειδική οικονομική ζώνη, λειτουργούν εργοστάσια που παράγουν από φωτοβολταϊκά πάνελ και φιάλες αερίου μέχρι φορτηγά. Η εικόνα αποτυπώνει μια αλλαγή στην οικονομική παρουσία της Κίνας στην Αφρική: δίπλα στα μεγάλα κρατικά έργα υποδομών αναπτύσσονται ιδιωτικές επιχειρήσεις που αναζητούν νέες αγορές και καλύτερα περιθώρια κέρδους.

Όπως περιγράφουν οι Financial Times, η Κένυα, η Τανζανία και η Ουγκάντα προσελκύουν Κινέζους επενδυτές που μεταφέρουν κεφάλαια, εξοπλισμό και τεχνογνωσία στη μεταποίηση.

Από τα έργα υποδομών στα προϊόντα καθημερινής χρήσης

Για χρόνια, η κινεζική παρουσία στην ήπειρο συνδεόταν κυρίως με κρατική χρηματοδότηση, υποδομές και εξόρυξη φυσικών πόρων. Πλέον, όλο και περισσότερες εταιρείες κατασκευάζουν προϊόντα για την τοπική κατανάλωση και τις εξαγωγές.

Πλαστικοί κουβάδες, δερμάτινα παπούτσια, πάνες, είδη υγιεινής, γυαλί και οικοδομικά υλικά περιλαμβάνονται στην παραγωγή τους, σύμφωνα με τη Λίντα Καλαμπρέζε, ειδική στις εμπορικές σχέσεις Κίνας-Αφρικής στο ερευνητικό ινστιτούτο ODI.

Σύμφωνα με στοιχεία του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου που επικαλούνται οι FT, η συνολική αξία των κινεζικών άμεσων επενδύσεων στην αφρικανική μεταποίηση έφτανε σχεδόν τα 8 δισ. δολάρια το 2025, αυξημένη κατά περισσότερο από 50% σε σχέση με το 2016.

Στην Κένυα δραστηριοποιούνται περισσότερες από 350 κινεζικές εταιρείες, με έργα ανακοινωμένης αξίας 11 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την αρμόδια επενδυτική αρχή. Πάνω από τις μισές δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση.

Γιατί αφήνουν την Κίνα

Το χαμηλότερο εργατικό κόστος, οι διαθέσιμοι φυσικοί πόροι και η προνομιακή πρόσβαση σε δυτικές αγορές αποτελούν σημαντικά κίνητρα. Εξίσου καθοριστικές, όμως, είναι οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην ίδια την Κίνα.

Η υπερπαραγωγή και τα μειωμένα περιθώρια κέρδους ωθούν επιχειρηματίες να αναζητήσουν ευκαιρίες αλλού. Στην ανατολική Αφρική βρίσκουν αγορές με αυξανόμενες ανάγκες σε κατοικίες, υλικά κατασκευών και καταναλωτικά αγαθά.

Στην Τανζανία, οι δεσμεύσεις κινεζικών κεφαλαίων από το 2017 φτάνουν τα 12,5 δισ. δολάρια, με περίπου τα δύο τρίτα να κατευθύνονται στη μεταποίηση, σύμφωνα με την επενδυτική αρχή της χώρας. Ο επικεφαλής της, Γκίλεαντ Τέρι, ανέφερε στους FT ότι οι κινεζικές επενδύσεις έχουν δημιουργήσει 150.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο.

Το μέγεθος ορισμένων εγκαταστάσεων είναι εντυπωσιακό: δύο εργοστάσια κοντά στο Νταρ ες Σαλάμ, το ένα για κεραμικά πλακίδια και γυαλί και το άλλο για χάλυβα, εκτείνονται σε μήκος μεγαλύτερο του ενός χιλιομέτρου το καθένα.

Ένα εργοστάσιο φέρνει το επόμενο

Για τον Γου, η Κένυα υπερίσχυσε χάρη στις υποδομές μεταφορών, στο λιμάνι της Μομπάσα και στα φορολογικά και τελωνειακά κίνητρα των ειδικών οικονομικών ζωνών. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η εκτίμησή του ότι η χώρα διατηρεί ισορροπίες μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ.

Το εργοστάσιο της θυγατρικής της Zhende, που κατασκευάστηκε το 2022, παράγει χειρουργικές ποδιές, επιθέματα τραυμάτων και άλλα ιατρικά είδη μίας χρήσης για την Αφρική, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Η επένδυση των 100 εκατ. δολαρίων βρίσκεται στη δεύτερη φάση της, με πρόβλεψη να δημιουργηθούν συνολικά 8.000 θέσεις εργασίας.

Ο ίδιος ο Γου αποχώρησε πέρυσι για να ιδρύσει δίπλα τη δική του επιχείρηση εκτυπώσεων, ετικετών και χάρτινων συσκευασιών. Εκτιμά ότι υπάρχει περιφερειακό κενό αξίας 200 εκατ. δολαρίων στην αγορά συσκευασιών υψηλής ποιότητας.

Η διαδρομή του δείχνει πώς μια μεγάλη εγκατάσταση μπορεί να δημιουργήσει ζήτηση για άλλες επιχειρήσεις που την προμηθεύουν.

Στο προσκήνιο και η ηλεκτροκίνηση

Σύμφωνα με τους FT, αυτόν τον μήνα η κυβέρνηση της Κένυας συμφώνησε το πλαίσιο μιας συμφωνίας 3 δισ. δολαρίων με την Geely Auto Group.

Ο σχεδιασμός προβλέπει εγκαταστάσεις συναρμολόγησης 50.000 αυτοκινήτων και 100.000 μοτοσικλετών ετησίως, καθώς και πανεθνικό δίκτυο σταθμών φόρτισης με ηλιακή ενέργεια. Πρόκειται για σχεδιαζόμενες επενδύσεις και παραγωγική δυναμικότητα, όχι για ήδη λειτουργούσες μονάδες.

Παράλληλα με τα μεγάλα έργα, στην περιοχή εγκαθίστανται μικρότερες επιχειρήσεις. Ο κινεζικός πληθυσμός στην Κένυα εκτιμάται πλέον σε περίπου 50.000 ανθρώπους.

Οι ευκαιρίες δεν σημαίνουν εύκολα κέρδη

Η επέκταση συνοδεύεται και από δυσκολίες. Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων εισροών παραμένει εμπόδιο, ενώ ο κατακερματισμός των αφρικανικών αγορών δυσκολεύει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Σε ορισμένους κλάδους ο ανταγωνισμός έχει ήδη ενταθεί. Κινέζα σύμβουλος επιχειρήσεων στο Ναϊρόμπι ανέφερε στους FT ότι περισσότερες από 100 κινεζικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία ξύλου στην Κένυα, την Τανζανία και την Ουγκάντα. Τα κέρδη που πέτυχαν όσοι εγκαταστάθηκαν πρώτοι είναι πλέον δυσκολότερο να επαναληφθούν.

Κάποιες εταιρείες επενδύουν σε καλύτερα μηχανήματα και εξάγουν προϊόντα υψηλότερης ποιότητας στην Ευρώπη. Άλλες αναζητούν πελάτες σε γειτονικές χώρες, ενώ ορισμένες έχουν αναγκαστεί να κλείσουν.

Οι νέες αφίξεις, πάντως, συνεχίζονται. Καθώς η ανάπτυξη στην Κίνα επιβραδύνεται, η οικοδομική δραστηριότητα και η επέκταση των πόλεων στην ανατολική Αφρική εξακολουθούν να δημιουργούν ζήτηση και να προσελκύουν επιχειρηματίες που ελπίζουν ότι εκεί θα βρουν την επόμενη ευκαιρία τους.