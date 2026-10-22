Λέμβος με περίπου 48 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, κινητοποιώντας τις αρμόδιες αρχές για την ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά τους στη στεριά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η λέμβος εντοπίστηκε από επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων.

Περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex

Ακολούθησε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Σκάφος της δύναμης Frontex προσέγγισε τη λέμβο και προχώρησε στην περισυλλογή των περίπου 48 επιβαινόντων.

Στη συνέχεια, οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, στη νότια Κρήτη.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το ΑΠΕ – ΜΠΕ, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την εθνικότητα των επιβαινόντων, το σημείο από το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι τους ή τις συνθήκες υπό τις οποίες εντοπίστηκε η λέμβος.