Σε μια κίνηση με ξεκάθαρο συμβολισμό προχώρησε η Άννα Βίσση, δημοσιεύοντας την πρώτη της εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ένταση που δημιουργήθηκε γύρω από τα δικαιώματα των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα και τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, η Άννα Βίσση εμφανίζεται ξαπλωμένη σε έναν λευκό καναπέ, κρατώντας το κινητό της τηλέφωνο και διατηρώντας μια εντελώς χαλαρή στάση.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η μουσική επένδυση του story, καθώς επέλεξε το κομμάτι «What A Life» των Scarlet Pleasure. Πρόκειται για το τραγούδι που έγινε παγκοσμίως γνωστό από την ταινία «Another Round» («Άσπρο Πάτο»), τους στίχους του οποίου μπορείς κάποιος να ερμηνεύσει ως μια έμμεση απάντηση για τη στάση ζωής που υιοθετεί απέναντι στις πρόσφατες εξελίξεις.

Το τραγούδι εκφράζει μια ανάλαφρη, σχεδόν ηδονιστική διάθεση απέναντι στις ανατροπές και τις προκλήσεις της καθημερινότητας. Οι στίχοι του υμνούν τη χαρά της στιγμής, την αποδοχή της αβεβαιότητας και την απόλαυση της ζωής παρά τα όποια προβλήματα, προτρέποντας τον ακροατή να ζει το παρόν χωρίς άγχος για το μέλλον.

Μέσα από έναν αισιόδοξο και ανεμελο ρυθμό, το κομμάτι περνάει το μήνυμα ότι η ίδια η ζωή, με τις πάνω και τις κάτω βόλτες της, παραμένει μια συναρπαστική εμπειρία που αξίζει να γιορτάζεται.

Οι λεπτομέρειες του χώρου και το στυλ

Η αισθητική του χώρου όπου φωτογραφήθηκε κινείται σε γήινες και μίνιμαλ αποχρώσεις, με έναν σκουρόχρωμο πίνακα στον τοίχο, ένα ιδιαίτερο μαύρο στρογγυλό τραπέζι με εγχάρακτα σχέδια και ένα επιβλητικό πήλινο αγγείο.

Όσον αφορά τις ενδυματολογικές της επιλογές, φοράει ένα λευκό αμάνικο τοπ και ένα πράσινο παντελόνι με έντονα τυπωμένα σχέδια. Την προσοχή τραβούν τα υποδήματά της, καθώς επέλεξε ταμπά σουέτ παντόφλες του οίκου Balenciaga. Η όλη εικόνα εκπέμπει μια διάθεση αποστασιοποίησης από τη δημόσια αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών.