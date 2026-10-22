Μια πίτσα που είχε πληρωθεί κανονικά μπορούσε, στα χαρτιά, να μετατραπεί σε κέρασμα του καταστήματος. Αυτό φέρεται να ήταν το βασικό τέχνασμα πίσω από τον μηχανισμό φοροδιαφυγής που ερευνούν οι Αρχές στην αλυσίδα Pizza Fan, στο πλαίσιο υπόθεσης για την οποία η εκτιμώμενη μη απόδοση ΦΠΑ φτάνει τουλάχιστον τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Το εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο πελάτης δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα ασυνήθιστο. Παρήγγελλε την πίτσα του, πλήρωνε το αντίτιμο και παραλάμβανε το φαγητό του. Εκείνο που φέρεται να άλλαζε ήταν η εικόνα της συναλλαγής στο ηλεκτρονικό σύστημα της επιχείρησης.

«Με μετρητά ή κάρτα;» – Η ερώτηση που έκανε τη διαφορά

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιζε ο τρόπος πληρωμής. Όταν ο πελάτης τηλεφωνούσε για να παραγγείλει, ενημέρωνε εάν θα εξοφλούσε με κάρτα ή με μετρητά. Στη δεύτερη περίπτωση, υπήρχε η δυνατότητα η παραγγελία να καταχωριστεί στο σύστημα ως «κέρασμα», παρότι ο πελάτης κατέβαλλε ολόκληρο το ποσό.

Έτσι, μια κανονική πώληση εμφανιζόταν σαν να είχε γίνει δωρεάν προσφορά. Το ποσό δεν καταγραφόταν στον δηλωμένο τζίρο και δεν αποδιδόταν ο αντίστοιχος ΦΠΑ.

Μάλιστα, περίπου μία στις τέσσερις πίτσες που πληρώνονταν με μετρητά φέρεται να περνούσε από αυτή τη διαδικασία, με το ποσοστό των συγκεκριμένων συναλλαγών να κυμαίνεται μεταξύ 20% και 25%.

Το τηλεφωνικό κέντρο και το λογισμικό

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το κεντρικό σύστημα διαχείρισης παραγγελιών της αλυσίδας. Παρότι πολλά καταστήματα λειτουργούν με τη μέθοδο του franchise, το τηλεφωνικό κέντρο παρέμενε υπό κεντρική διαχείριση. Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσο ειδικά διαμορφωμένο λογισμικό επέτρεπε την αλλαγή της καταχώρισης μιας παραγγελίας, ώστε να εμφανίζεται ως δωρεάν.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι σχέσεις με συνεργαζόμενα καταστήματα. Στους διαχειριστές φέρεται να προσφερόταν οικονομικό όφελος για παραγγελίες που δεν συνοδεύονταν από κανονική φορολογική απόδειξη.

Οι Αρχές διερευνούν επίσης καταγγελίες για πιέσεις προς συνεργάτες προκειμένου να συμμετέχουν στον φερόμενο μηχανισμό.

Οι αστυνομικοί παρήγγειλαν πίτσες για να ελέγξουν το κόλπο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να ελέγχθηκε η πρακτική.

Αστυνομικοί της Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν δοκιμαστικές παραγγελίες και κατέγραψαν τη διαδικασία. Διαπίστωσαν ότι παραγγελίες που πληρώνονταν με μετρητά και εμφανίζονταν ως «κεράσματα» δεν συνοδεύονταν από το προβλεπόμενο φορολογικό παραστατικό.

Στις έρευνες στο κέντρο διαχείρισης παραγγελιών στο Χαλάνδρι φέρονται επίσης να εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά αρχεία με παράλληλη καταγραφή πραγματικών πωλήσεων. Τα ευρήματα αυτά εξετάζονται προκειμένου να προσδιοριστεί το εύρος των ενδεχόμενων παραβάσεων.

Η καταγγελία που άνοιξε την έρευνα και τα 25 εκατομμύρια ευρώ

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από ανώνυμη καταγγελία που υποβλήθηκε τον Απρίλιο. Η αστυνομική επιχείρηση επεκτάθηκε σε εγκαταστάσεις και καταστήματα σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ εξετάζεται ο ρόλος στελεχών και συνεργατών της αλυσίδας.

Η εκτιμώμενη ζημία από τη μη απόδοση ΦΠΑ φέρεται να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η οικονομική δραστηριότητα που ερευνάται υπερβαίνει, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη λειτουργία του φερόμενου μηχανισμού, τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και τα ποσά που ενδέχεται να μην δηλώθηκαν στην εφορία.