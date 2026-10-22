Σε μια καθοριστική παρέμβαση προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Έλον Μασκ. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε την άμεση άρση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί στη χρήση του δορυφορικού δικτύου Starlink από την πλευρά της Ουκρανίας,

Την αποκάλυψη έκανε με αποκλειστικό δημοσίευμά της η εφημερίδα Wall Street Journal, η οποία επικαλείται αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Exclusive: President Trump called Elon Musk and asked him to reverse the Starlink restrictions on Ukraine. The system was working more normally Thursday. https://t.co/mD256n4bIS — The Wall Street Journal (@WSJ) October 22, 2026

Τα αποτελέσματα της παρέμβασης φάνηκαν ακαριαία στο πεδίο των επιχειρήσεων.



Όπως αναφέρουν Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι, το σύστημα Starlink άρχισε να λειτουργεί πιο ομαλά λίγη μόλις ώρα μετά την ολοκλήρωση της επαφής μεταξύ των δύο ανδρών, εξασφαλίζοντας ξανά απρόσκοπτη επικοινωνία στις ουκρανικές δυνάμεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.