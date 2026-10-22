Ένα ιστορικό βήμα στη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων πραγματοποιεί η Φινλανδία, καθώς η κυβέρνηση της χώρας χορήγησε άδεια λειτουργίας στην πρώτη εγκατάσταση τελικής αποθήκευσης αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου στον κόσμο.

Πρόκειται για την υπόγεια εγκατάσταση Onkalo, η οποία βρίσκεται στο Εουραγιόκι, στη νοτιοδυτική Φινλανδία, και σχεδιάστηκε για να απομονώνει επικίνδυνα ραδιενεργά υλικά από το περιβάλλον για δεκάδες χιλιάδες χρόνια.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης πυρηνικών αποβλήτων Posiva, επισημαίνοντας ότι η αδειοδότηση έρχεται 22 χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής του έργου.

«Είναι μια μεγάλη, ιστορική ημέρα για την Posiva όπως και για τη Φινλανδία», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, Ίλκα Πόικολάιεν.

Ένα υπόγειο καταφύγιο μέσα σε βράχους ηλικίας 1,9 δισεκατομμυρίων ετών

Η εγκατάσταση Onkalo, το όνομα της οποίας σημαίνει «σπήλαιο» στα φινλανδικά, έχει κατασκευαστεί μέσα σε μια ιδιαίτερα σταθερή βραχώδη μάζα, ηλικίας περίπου 1,9 δισεκατομμυρίων ετών.

Στο εσωτερικό της έχουν διαμορφωθεί υπόγειες σήραγγες και ειδικές κοιλότητες, όπου θα τοποθετηθεί το αναλωμένο πυρηνικό καύσιμο που προέρχεται από τους πέντε πυρηνικούς αντιδραστήρες της χώρας.

Η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί με συνολική χωρητικότητα 6.500 τόνων ουρανίου, προσφέροντας μια μακροπρόθεσμη λύση για τη διαχείριση των εξαιρετικά επικίνδυνων αποβλήτων.

Πώς θα σφραγίζονται τα πυρηνικά απόβλητα για χιλιάδες χρόνια

Η διαδικασία αποθήκευσης βασίζεται σε ένα σύστημα διαδοχικών προστατευτικών φραγμών, με στόχο την απομόνωση των ραδιενεργών υλικών από το περιβάλλον.

Αρχικά, το αναλωμένο πυρηνικό καύσιμο θα τοποθετείται σε ειδικά δοχεία από χαλκό υψηλής αντοχής στη διάβρωση.

Στη συνέχεια, τα δοχεία θα μεταφέρονται σε μεγάλο βάθος και θα τοποθετούνται σε οπές που έχουν διανοιχθεί στο βραχώδες υπέδαφος, κατά μήκος των υπόγειων σηράγγων.

Οι οπές θα γεμίζουν με άργιλο μπεντονίτη, ένα υλικό που χρησιμοποιείται ως πρόσθετος προστατευτικός φραγμός, ενώ προβλέπεται και η σφράγιση των κατάλληλων τμημάτων της εγκατάστασης με οπλισμένο σκυρόδεμα.

Σύμφωνα με την Posiva, το αναλωμένο καύσιμο θα εξακολουθήσει να παρουσιάζει υψηλή ραδιενέργεια για δεκάδες χιλιάδες χρόνια.

Έπειτα από περίπου 100.000 χρόνια, το επίπεδο ραδιενέργειάς του εκτιμάται ότι θα είναι συγκρίσιμο με εκείνο του φυσικού μεταλλεύματος ουρανίου από το οποίο προήλθε.

Πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία της Onkalo

Παρά τη χορήγηση της άδειας, η εγκατάσταση δεν πρόκειται να ξεκινήσει αμέσως την τελική αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων.

Η Posiva διευκρίνισε ότι δεν έχει ακόμη οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας.

Προηγουμένως, η εταιρεία θα πρέπει να ολοκληρώσει τη φάση θέσης σε λειτουργία, πραγματοποιώντας τις απαραίτητες δοκιμές και τους τεχνικούς ελέγχους.

Τα αποτελέσματα θα πρέπει στη συνέχεια να εξεταστούν και να εγκριθούν από τη Φινλανδική Αρχή Ραδιολογικής και Πυρηνικής Ασφάλειας.

Μια λύση σε πρόβλημα που απασχολεί τον κόσμο από τη δεκαετία του 1950

Η ασφαλής διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της πυρηνικής ενέργειας από τότε που άρχισαν να κατασκευάζονται οι πρώτοι πυρηνικοί σταθμοί, τη δεκαετία του 1950.

Το αναλωμένο καύσιμο παραμένει επικίνδυνο για εξαιρετικά μεγάλα χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα πολλές χώρες να εξακολουθούν να το διατηρούν σε προσωρινές εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

Η Φινλανδία φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη χώρα που θα θέσει σε λειτουργία μια εγκατάσταση μόνιμης γεωλογικής αποθήκευσης αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου.

Αντίστοιχα έργα βρίσκονται υπό ανάπτυξη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Σουηδία και η Γαλλία.

Συμφωνά με τα όσα μετέδωσε το ΑΠΕ – ΜΠΕ το συνολικό κόστος της Onkalo εκτιμάται σε 1,16 δισεκατομμύρια δολάρια, με το έργο να θεωρείται σημαντικό ορόσημο για το μέλλον της διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων.