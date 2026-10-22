Σε σφοδρή αντιπαράθεση εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Παύλο Χρηστίδη, με αφορμή τη συμμετοχή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ σε πρόσφατη συνάντηση Ελλήνων και Ισραηλινών στην Αθηναϊκή Λέσχη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Παύλο Χρηστίδη, ζητώντας εξηγήσεις για την παρουσία του στη συνάντηση και κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι αποφεύγει να τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα. Εκείνος απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, κάνοντας λόγο για ψέματα, υποκρισία και επικοινωνιακά παιχνίδια.

«Έπεσα πραγματικά από τα σύννεφα, βλέποντάς σας να είστε ανάμεσα στους λύκους που προωθούν ξένα συμφέροντα», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι η συνάντηση συνιστά υπονόμευση της δημοκρατίας.

«Τι δουλειά είχατε κύριε Χρηστίδη με το Israel Allies Foundation και όλους τους ακροδεξιούς στην Αθηναϊκή Λέσχη; Τι δουλειά έχει εκεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ;» διερωτήθηκε.

«Αυτά είναι fake news – Λέτε ψέματα, κάνετε θέατρο»

Η αντίδραση του Παύλου Χρηστίδη ήταν άμεση. «Αυτά είναι fake news. Λέτε ψέματα. Κάνετε θέατρο. Να ζητήσετε συγγνώμη», απάντησε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε, καλώντας τον να εξηγήσει τους λόγους της παρουσίας του στη συνάντηση.

«Απαντήστε εσείς στα real news. Τι κάνατε στη συνάντηση; Γιατί πήγατε; Πρέπει να δώσετε εξηγήσεις», ανέφερε, κατηγορώντας παράλληλα το ΠΑΣΟΚ ότι συμπράττει με την κυβέρνηση στη στοχοποίησή της.

Στην αντιπαράθεση έφερε και την υπόθεση της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη, προκαλώντας νέα έντονη αντίδραση από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν περίμενα τέτοια υποκρισία, τέτοιο θέατρο εδώ μέσα σε εμένα. Να λέτε εσείς σε εμένα για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη», απάντησε ο Παύλος Χρηστίδης, υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα του έχει διαχρονικά σταθερή θέση για το Παλαιστινιακό.

«Είστε μια μούφα αντιπολίτευση – Σας κρατάνε»

Η σύγκρουση συνεχίστηκε με ακόμη πιο αιχμηρές εκφράσεις από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Είστε μια μούφα αντιπολίτευση… πάτε και συναντιέστε στα κρυφά με φασίστες υπουργούς. Σας κρατάνε. Δεν μας λέτε τι ήταν αυτή η συνάντηση. Απαντήστε», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μάλιστα, απευθυνόμενη προσωπικά στον Παύλο Χρηστίδη, πρόσθεσε: «Σας επέλεξαν ίσως με αυτό το αγγελικό πρόσωπο που έχετε και που δεν θα το υποψιαζόμασταν ποτέ».

Νωρίτερα, είχε κατηγορήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι αποφεύγει να πάρει θέση, συνδέοντας τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την αποχή της από τις ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας των Δημήτρη Αβραμόπουλου, Θάνου Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκου.

Χρηστίδης: «Θα υπερασπίζομαι τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ σε κάθε φόρουμ»

Από την πλευρά του, ο Παύλος Χρηστίδης υπερασπίστηκε τη συμμετοχή του στη συνάντηση, ξεκαθαρίζοντας ότι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το Παλαιστινιακό είναι γνωστές και διαχρονικές.

«Είναι προφανές ότι θα υπερασπίζομαι τις θέσεις της παράταξής μου για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου σε κάθε φόρουμ που θα με καλούν», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχει καταδικάσει επανειλημμένα τις ενέργειες της κυβέρνησης Νετανιάχου και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων.

«Εσείς όμως δεν ενδιαφέρεστε για την πραγματικότητα, την ουσία και την αλήθεια», είπε απευθυνόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε την επίθεση εναντίον του «άθλιο, απαράδεκτο και ντροπιαστικό παιχνίδι», υποστηρίζοντας ότι στόχος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας είναι να δημιουργήσει υλικό για βίντεο στο διαδίκτυο και όχι να συζητήσει επί της ουσίας.