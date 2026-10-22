Νέος γύρος σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης ξέσπασε στην Αλβανία, μετά τις εντάσεις, τις χειροδικίες και τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου.

Το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα του Έντι Ράμα αποφάσισε να σκληρύνει τη στάση του απέναντι στην αντιπολίτευση, ζητώντας την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε 20 βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος.

Οι προτεινόμενες ποινές προβλέπουν αποκλεισμό από τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των κοινοβουλευτικών επιτροπών για χρονικό διάστημα από 10 έως 60 ημέρες.

Ζητούν αποκλεισμό 60 ημερών για έξι βουλευτές

Η κοινοβουλευτική ομάδα του Σοσιαλιστικού Κόμματος κατέθεσε σχετικό αίτημα προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Νίκο Πελέσι, και τη Γραμματεία Διαδικασιών, Ψηφοφορίας και Δεοντολογίας.

Σύμφωνα με το αίτημα, η αυστηρότερη ποινή, δηλαδή ο αποκλεισμός για 60 ημέρες, ζητείται για έξι βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος.

Πρόκειται για τους Φλαμούρ Νόκα, Μπελίντ Κέλιτσι, Φιντέλ Κρέκα, Έντι Παλόκα, Μπεσάρτ Τζαφέρι και Λουτσιάνο Μπότσι. Για τους υπόλοιπους 14 βουλευτές της αντιπολίτευσης προτείνεται αποκλεισμός διάρκειας 10 ημερών.

Η αρμόδια κοινοβουλευτική Γραμματεία αναμένεται να συνεδριάσει διαδικτυακά και να ανακοινώσει την απόφασή της αύριο, Παρασκευή.

Οργή στην αντιπολίτευση: «Η Βουλή δεν είναι ιδιοκτησία της κυβέρνησης»

Η κίνηση του κυβερνώντος κόμματος προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να περιορίσει την κοινοβουλευτική δράση της αντιπολίτευσης.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του PD, Γκαζμέντ Μπάρντι, χαρακτήρισε το αίτημα για αποκλεισμό των βουλευτών σοβαρή πράξη πολιτικής επιθετικότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση έχει χάσει την ψυχραιμία της και επιχειρεί να φιμώσει τις αντίθετες πολιτικές φωνές.

Ο Μπάρντι υπογράμμισε ότι η Βουλή δεν αποτελεί ιδιοκτησία της κυβέρνησης, επισημαίνοντας πως οι βουλευτές της αντιπολίτευσης συμμετέχουν στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες με την εντολή των πολιτών και όχι με την άδεια της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Σφοδρά πυρά κατά του Έντι Ράμα

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο επικεφαλής του Κόμματος της Ελευθερίας, Τεντ Μπλούσι, εξαπολύοντας σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό Έντι Ράμα.

Ο Μπλούσι κατηγόρησε τον Αλβανό πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να κερδίσει πολιτικό χρόνο εν μέσω των εντάσεων και να καθυστερήσει την εξεύρεση πολιτικής λύσης.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι εξελίξεις έρχονται να επιβαρύνουν περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα στο αλβανικό πολιτικό σκηνικό, με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να μεταφέρεται πλέον και στο πεδίο των κοινοβουλευτικών πειθαρχικών διαδικασιών.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα αναμένεται την Παρασκευή, όταν η αρμόδια Γραμματεία θα αποφασίσει εάν και ποιες από τις προτεινόμενες κυρώσεις θα επιβληθούν στους 20 βουλευτές.