Μπορεί οι Oasis να έχουν επιστρέψει στο προσκήνιο με την πολυσυζητημένη επανένωσή τους, όμως ο Liam Gallagher φρόντισε να δώσει στους θαυμαστές τους έναν ακόμη λόγο να ενθουσιαστούν. Και αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε ούτε συναυλία ούτε κάποια επίσημη ανακοίνωση. Μια απλή απάντηση στα social media ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει σενάρια για νέο άλμπουμ των Oasis.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας θαυμαστής αναφέρθηκε στη δισκογραφία του συγκροτήματος, το οποίο έχει κυκλοφορήσει επτά στούντιο άλμπουμ. Ο Liam Gallagher, ωστόσο, έδωσε μια απάντηση που δύσκολα θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη, υποστηρίζοντας ότι οι Oasis έχουν οκτώ άλμπουμ, συμπεριλαμβάνοντας ένα «καινούργιο».

Η αναφορά αυτή ήταν αρκετή για να προκαλέσει ενθουσιασμό και να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ των οπαδών του συγκροτήματος, που αναρωτιούνται πλέον αν ο Liam αποκάλυψε κατά λάθος κάτι που δεν έπρεπε ή αν απλώς αποφάσισε να τους πειράξει με τον γνωστό, προκλητικό τρόπο του.

Έρχεται πραγματικά νέα μουσική από τους Oasis;

Σύμφωνα με το Contactmusic, η συγκεκριμένη ανάρτηση αναζωπύρωσε τις εικασίες ότι οι αδελφοί Gallagher ενδέχεται να ετοιμάζουν νέο υλικό, μετά την επανένωσή τους.

Η πιθανότητα κυκλοφορίας ενός νέου δίσκου έχει ιδιαίτερη σημασία για τους θαυμαστές, καθώς οι Oasis δεν έχουν παρουσιάσει νέο στούντιο άλμπουμ από το Dig Out Your Soul του 2008.

Πάντως, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι το συγκρότημα έχει ολοκληρώσει ή σχεδιάζει να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ. Ούτε έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας.

Άλλωστε, ο Liam Gallagher είναι γνωστός για τις αινιγματικές και συχνά παιχνιδιάρικες αναρτήσεις του, οι οποίες δεν αποτελούν πάντοτε προαναγγελία πραγματικών εξελίξεων.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι, με μία και μόνο ατάκα, κατάφερε να βάλει ξανά τους Oasis στο επίκεντρο της συζήτησης. Και για τους εκατομμύρια θαυμαστές τους, η προοπτική ενός όγδοου στούντιο άλμπουμ είναι αρκετή για να κρατήσει την αγωνία στα ύψη.