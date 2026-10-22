Να απαγορεύσει τους κόκορες αποφάσισε μια πόλη στις ΗΠΑ, έπειτα από συνεχείς καταγγελίες κατοίκων για το λάλημά τους. Στο Μπρικ Τάουνσιπ του Νιου Τζέρσεϊ, οι δημοτικές αρχές έκριναν ότι ο θόρυβος διαταράσσει την ησυχία στις γειτονιές.

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα, στις 13 Οκτωβρίου, την τροποποίηση του κανονισμού για τη διατήρηση οικόσιτων ζώων, απαγορεύοντας πλέον στους κατοίκους να αποκτούν, να εκτρέφουν ή να φιλοξενούν κόκορες στις ιδιοκτησίες τους.

Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τα αρσενικά πτηνά και όχι τις κότες. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το δυνατό λάλημα των κοκόρων, το οποίο επαναλαμβάνεται σε απρόβλεπτες ώρες, επηρεάζει την καθημερινότητα των γειτόνων και δημιουργεί προβλήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ψηφίζουμε γι’ αυτό»

Η συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και μεταξύ των ίδιων των αιρετών, καθώς ορισμένοι αμφισβήτησαν κατά πόσο το συγκεκριμένο ζήτημα θα έπρεπε να απασχολεί τις τοπικές αρχές.

Ο δημοτικός σύμβουλος Γκρέγκορι Κοέν εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι το συμβούλιο καλούνταν να αποφασίσει σχετικά με την παρουσία κοκόρων στις αυλές των κατοικιών. «Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι ψηφίζουμε γι’ αυτό», ανέφερε κατά τη συνεδρίαση. «Συμβαίνουν τόσα σημαντικά πράγματα εδώ κι εμείς συζητάμε για κόκορες».

Παρόμοια άποψη εξέφρασε και ο κάτοικος Μάικ Σμιθ, ο οποίος, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο News12, δήλωσε: «Δεν έχω ακούσει ποτέ κόκορα και θα έπρεπε να έχουν πιο σημαντικά πράγματα για να ασχοληθούν».

Ωστόσο, οι κάτοικοι που ζουν κοντά σε σπίτια όπου εκτρέφονται κόκορες είχαν διαφορετική άποψη. Ο Ονόφριο Αμπροζίνο εξήγησε ότι το πρόβλημα μπορεί να φαίνεται ασήμαντο σε όσους δεν το αντιμετωπίζουν καθημερινά.

«Ακούγεται κωμικό, αλλά πιστέψτε με, αν έχετε έναν κόκορα δίπλα στο σπίτι σας, το ζήτημα είναι σοβαρό», δήλωσε. Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση της Πατρίσια Σουχτ, η οποία απευθύνθηκε στον Κοέν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. «Είναι αστείο μέχρι να σας ξυπνήσουν στις πέντε το πρωί και να τους ακούτε όλη μέρα», του είπε.

Πώς η πανδημία γέμισε τις αυλές με κότες και κόκορες

Η αύξηση των οικόσιτων πουλερικών στο Μπρικ Τάουνσιπ άρχισε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, όταν αρκετές οικογένειες αποφάσισαν να εκτρέφουν κότες στις αυλές τους για να εξασφαλίζουν αυγά δικής τους παραγωγής.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, όμως, οι διαμαρτυρίες για τον θόρυβο των κοκόρων πολλαπλασιάστηκαν. Οι κάτοικοι που ενοχλούνταν από το λάλημα μπορούσαν να απευθυνθούν στην αστυνομία, αλλά η εφαρμογή των διατάξεων περί ηχορύπανσης παρουσίαζε μια πρακτική δυσκολία.

Για να βεβαιωθεί παράβαση, έπρεπε ο αστυνομικός που ανταποκρινόταν στην καταγγελία να διαπιστώσει προσωπικά τον θόρυβο. Εάν ο κόκορας σταματούσε να λαλεί μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί, δεν υπήρχε δυνατότητα επιβολής κυρώσεων μόνο με βάση την καταγγελία του γείτονα. Επιπλέον, η κατοχή του ζώου ήταν μέχρι τότε απολύτως νόμιμη.

Με τον νέο κανονισμό, οι δημοτικές αρχές απαγορεύουν την κατοχή, τη φιλοξενία, την εκτροφή και την αναπαραγωγή κοκόρων εντός των ορίων της πόλης.

Τι θα γίνει με όσους έχουν ήδη κόκορα

Παρότι η απαγόρευση τέθηκε αμέσως σε ισχύ, οι κάτοικοι που έχουν ήδη κόκορα δεν υποχρεώνονται να τον απομακρύνουν. Ο νέος κανονισμός προβλέπει ότι μπορούν να διατηρήσουν το ζώο μέχρι το τέλος της ζωής του, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσουν ειδική άδεια από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία και θα το στεγάζουν σε εγκεκριμένη εγκατάσταση.

Δεν επιτρέπεται, ωστόσο, να αποκτήσουν επιπλέον κόκορες ή να αντικαταστήσουν εκείνον που ήδη έχουν. Εάν το ζώο πεθάνει, πωληθεί ή απομακρυνθεί από την ιδιοκτησία, δεν θα μπορούν να φέρουν άλλον στη θέση του. Αυτό σημαίνει ότι, παρά την απαγόρευση, το λάλημα των κοκόρων θα εξακολουθήσει να ακούγεται σε ορισμένες γειτονιές για αρκετά ακόμη χρόνια.

Σύμφωνα με τη φιλοζωική οργάνωση Four Paws USA, οι κόκορες ζουν συνήθως από πέντε έως οκτώ χρόνια, ενώ ορισμένοι μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 15.

Από την πλευρά τους, ορισμένοι ιδιοκτήτες επισημαίνουν ότι οι κόκορες δεν χρησιμεύουν μόνο στην αναπαραγωγή των πουλερικών. Υποστηρίζουν ότι συμβάλλουν και στην προστασία των κοτών και των νεοσσών, προειδοποιώντας για την παρουσία αρπακτικών ζώων, όπως αλεπούδες και γεράκια.