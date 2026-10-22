Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Σπάρτα Πράγας για την 3η αγωνιστική του Europa League και το σκορ είναι 1-0 μετά το γκολ του Γκονσάλες στο 78′.

Το παιχνίδι είναι αμφίρροπο από το ξεκίνημά του, με τους «ερυθρόλευκους» να ανεβάζουν την απόδοσή τους μετά το πρώτο 25λεπτο και να πιέζουν για το γκολ, χωρίς όμως να το πετύχουν.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ προσπάθησε να βρει τη λύση με τις αλλαγές και το κατάφερε, καθώς δύο τους παίκτες που μπήκαν στο ματς έκαναν τη διαφορά στο 78′: Σέντρα του Πέντερσεν, κεφαλιά του Γκονσάλες και η μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.