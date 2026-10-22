Σε μια ιδιαίτερα προσωπική αποκάλυψη για τη συνεργασία του με την Τζένιφερ Λόπεζ προχώρησε ο γνωστός ράπερ Pitbull, περιγράφοντας όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια μιας κοινής τους εμφάνισης στα American Music Awards το 2011.

Ο 45χρονος καλλιτέχνης παραδέχθηκε ότι μια απρόσμενη χορευτική κίνηση της Λόπεζ επί σκηνής τού προκάλεσε σεξουαλική διέγερση, κάτι που αποφάσισε να αποκαλύψει δημόσια περίπου 15 χρόνια αργότερα.

Η εξομολόγηση έγινε την Τετάρτη, στο πλαίσιο συζήτησης με το κοινό κατά τη διάρκεια του Billboard Latin Music Week στο Μαϊάμι.

Not Pitbull admitting he got a boner during that performance with JLo 😭 https://t.co/nrJ01ysO0n — Soum_designs 💚 (@SoumDesigns) October 22, 2026

Η κίνηση της Τζένιφερ Λόπεζ που τον αιφνιδίασε

Ο Pitbull αναφέρθηκε στην εμφάνισή του με την Τζένιφερ Λόπεζ στα American Music Awards του 2011, όταν οι δύο καλλιτέχνες παρουσίασαν τη μεγάλη επιτυχία τους «On the Floor».

Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας, η τραγουδίστρια πλησίασε τον ράπερ και άρχισε να χορεύει αισθησιακά, τρίβοντας τους γοφούς και τους γλουτούς της πάνω του.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η συγκεκριμένη κίνηση δεν είχε συμπεριληφθεί στις πρόβες, με αποτέλεσμα να τον αιφνιδιάσει.

Ο καλλιτέχνης παραδέχθηκε ότι η σωματική επαφή με την Τζένιφερ Λόπεζ τού προκάλεσε έντονη διέγερση, την οποία δεν περίμενε να βιώσει εκείνη τη στιγμή, μπροστά σε χιλιάδες θεατές και τηλεοπτικές κάμερες.

Η εξομολόγηση 15 χρόνια μετά

Παρότι η εμφάνιση των δύο καλλιτεχνών είχε συζητηθεί ιδιαίτερα εκείνη την εποχή λόγω της αισθησιακής χορογραφίας, ο Pitbull δεν είχε μιλήσει μέχρι σήμερα δημόσια για την προσωπική του αντίδραση.

Σχεδόν μιάμιση δεκαετία αργότερα, αποφάσισε να μοιραστεί το περιστατικό, προκαλώντας σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το TMZ, αρκετοί χρήστες αντιμετώπισαν την αποκάλυψή του με χιούμορ, σχολιάζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αισθάνεται αμηχανία για όσα συνέβησαν.

Ο Pitbull και η Τζένιφερ Λόπεζ έχουν συνεργαστεί επανειλημμένα, παρουσιάζοντας επιτυχίες όπως τα «On the Floor», «Dance Again» και «Live It Up», ενώ το 2014 συμμετείχαν μαζί με τη Βραζιλιάνα τραγουδίστρια Κλαούντια Λέιτε στο «We Are One (Ole Ola)», το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στη Βραζιλία.