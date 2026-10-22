Την ικανοποίησή του για τον ειρηνικό χαρακτήρα των πρόσφατων μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων εξέφρασε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Κυρανάκης εξαπέλυσε παράλληλα αιχμές κατά της Αριστεράς, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις προσδοκίες για γενικευμένη αναταραχή, οι μαθητές και οι φοιτητές επέλεξαν να εκφράσουν τα αιτήματά τους χωρίς βία και βανδαλισμούς.

«Παρά τις ευχές της Αριστεράς για γενική εξέγερση»

Στην ανάρτησή του, ο γραμματέας της ΝΔ αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις της προηγούμενης ημέρας, τονίζοντας ότι η ειρηνική διαμαρτυρία αποτελεί στοιχείο μιας ισχυρής δημοκρατίας.

«Παρά τις “ευχές” της Αριστεράς για γενική εξέγερση, αναταραχή και κλίμα “Γαλλίας”, οι μαθητές και οι φοιτητές επέλεξαν χθες να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά και με αξιοπρέπεια», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η στάση των νέων αξίζει αναγνώριση και επιδοκιμασία.

«Και αυτό είναι κάτι που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και να επικροτήσουμε. Η δημοκρατία γίνεται ισχυρότερη όταν οι νέοι εκφράζουν τις διεκδικήσεις και τις διαφωνίες τους με τρόπο νηφάλιο, χωρίς βανδαλισμούς και βία», σημείωσε.

«Δεν πρέπει να γυρίσουμε στις εποχές που καιγόταν το Σύνταγμα»

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε αναδρομή στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της μια περίοδο έντονων κοινωνικών συγκρούσεων.

«Η Ελλάδα έχει διανύσει τεράστια απόσταση για να αφήσει στο βαθύ παρελθόν τις εικόνες της κρίσης. Τότε που καιγόταν, κυριολεκτικά, το Σύνταγμα κάθε εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η χώρα δεν πρέπει να επιστρέψει σε περιόδους διχασμού και κοινωνικής έντασης.

«Δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω σε εκείνες τις εποχές της άνω και κάτω πλατείας», υπογράμμισε.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι κινητοποιήσεις των νέων δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απειλή από την πολιτεία.

«Ούτε όμως να αντιμετωπίζουμε τη διαμαρτυρία των νέων ως απειλή. Αντίθετα, πρέπει να την ακούμε με προσοχή και σεβασμό», πρόσθεσε.

«Να ακούμε τους νέους κυρίως όταν διαφωνούμε»

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η επικοινωνία με τη νέα γενιά πρέπει να αποτελεί διαρκή προτεραιότητα τόσο για την κυβέρνηση όσο και για το κυβερνών κόμμα.

«Ο διάλογος με τους μαθητές και τους φοιτητές πρέπει να είναι συνεχής. Τόσο ως κυβέρνηση αλλά και ως Νέα Δημοκρατία, είναι υποχρέωσή μας να βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με τη νέα γενιά», σημείωσε.

Μάλιστα, τόνισε ότι ο διάλογος έχει ιδιαίτερη αξία ακόμη και όταν υπάρχουν ουσιαστικές διαφωνίες.

«Όχι μόνο όταν συμφωνούμε, αλλά κυρίως όταν διαφωνούμε. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν απαιτεί συμφωνία σε όλα. Χτίζεται με ειλικρίνεια, σεβασμό και ανοιχτές πόρτες», κατέληξε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.