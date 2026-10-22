Ο ΟΦΗ ηττήθηκε με 0-2 από τη Λεβερκούζεν για την 3η αγωνιστική του Europa League, παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση του Κλίντμαν Λίλο που έκανε 12 επεμβάσεις στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο.

Με τον Νίκο Χριστογεώργο να είναι εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, ο Χρήστος Κόντης έδωσε θέση βασικού στον 23χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί ξανά σε παιχνίδι ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Με δεδομένη και τη δυναμικότητα του αντιπάλου, θα περίμενε κανείς ότι ο Λίλο θα ήταν λίγο αγχωμένος, αλλά κάτι τέτοιο δεν φάνηκε, καθώς ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του και ο βασικός λόγος που το σκορ δεν ξέφυγε.

Η στατιστική κατέγραψε 12 επεμβάσεις του Λίλο, οι 9 σε τελικές προσπάθειες εντός περιοχής και οι άλλες 3 σε σουτ εκτός περιοχής. Μια εξαιρετική εμφάνιση από τον 23χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος έδειξε ότι ο ΟΦΗ μπορεί να είναι ήσυχος παρά την απουσία του Χριστογεώργου που είναι ο βασικός πορτιέρε της ομάδας.