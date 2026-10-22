Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία, την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες άφησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, διευκρινίζοντας ότι η Μόσχα επιδιώκει μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και όχι μια «σύντομη» διακοπή των εχθροπραξιών.

Σε δηλώσεις του στη ρωσική κρατική τηλεόραση την Πέμπτη (22/10), ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ενδεχόμενες νέες διαπραγματεύσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα διασφαλίζει την ασφάλεια τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ρωσίας μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Ο στόχος αυτών των συζητήσεων θα είναι να εξεταστεί το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας τόσο για την Ουκρανία όσο και για τη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας, και όχι έπειτα από ένα είδος σύντομης παύσης των μαχών», δήλωσε ο Πούτιν.

Παράλληλα, συμφώνησε ότι η συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να επεκταθεί και στη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης, ζήτημα που, όπως ανέφερε, έθεσε η αμερικανική πλευρά.

Η συνάντηση με τον απεσταλμένο του Τραμπ

Οι τοποθετήσεις του Ρώσου προέδρου ακολούθησαν τις συνομιλίες που είχε την Τετάρτη (21/10) στην Αγία Πετρούπολη με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι Κωνσταντίνου και διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, με βασικό αντικείμενο τις προοπτικές επανεκκίνησης της διπλωματικής διαδικασίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μετά την ολοκλήρωσή της, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ ανακοίνωσε ότι η ρωσική πλευρά είναι καταρχήν διατεθειμένη να συμμετάσχει σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων εντός του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, οι συνομιλίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο Άμπου Ντάμπι, πιθανότατα γύρω στις 10 Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί ο χρόνος ή ο τόπος διεξαγωγής τους.

Εφόσον πραγματοποιηθούν, θα πρόκειται για την πρώτη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με αμερικανική διαμεσολάβηση μετά τον Φεβρουάριο.

Θετικός ο Ζελένσκι στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την υποστήριξή του στην αμερικανική πρωτοβουλία, ζητώντας οι τριμερείς συνομιλίες να πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατό.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το Κίεβο ενημερώθηκε από την Ουάσινγκτον για τα αποτελέσματα της συνάντησης Πούτιν – Γουίτκοφ και ότι η ουκρανική πλευρά είναι έτοιμη να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η ατζέντα θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου, την προώθηση της ειρήνης και την προετοιμασία μιας ενδεχόμενης συνάντησης σε επίπεδο ηγετών.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία θα στηρίξει προτάσεις για κατάπαυση του πυρός, καθώς και ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής αιχμαλώτων.

Η ουκρανική πλευρά επιθυμεί η συνάντηση να πραγματοποιηθεί έως τις αρχές Νοεμβρίου, ενώ η Μόσχα έχει αναφερθεί σε χρονικό ορίζοντα γύρω στις 10 του μήνα.

Παραμένουν οι διαφωνίες για τους όρους της ειρήνης

Παρά τις ενδείξεις κινητικότητας στο διπλωματικό πεδίο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου σχετικά με τις προϋποθέσεις τερματισμού του πολέμου.

Η Ρωσία επιμένει, μεταξύ άλλων, στον πλήρη έλεγχο της περιφέρειας του Ντονέτσκ και στον αποκλεισμό της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ενώ απορρίπτει την προοπτική μιας προσωρινής εκεχειρίας χωρίς ευρύτερη πολιτική συμφωνία.

Επιφυλάξεις εξέφρασε το Κρεμλίνο και για ορισμένες από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στον Γουίτκοφ κατά τις επαφές του στο Όσλο με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Γιούρι Ουσακόφ αναγνώρισε ότι υπήρξαν νέες προσεγγίσεις από την ουκρανική και την ευρωπαϊκή πλευρά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν ικανοποιούν πλήρως τη Μόσχα.