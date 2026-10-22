Στις νίκες επέστρεψε ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague, επικρατώντας της Μπασκόνια με 85-79 στην αναμέτρηση που διεξήχθη στην έδρα του την Πέμπτη, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του, επισημαίνοντας τη σημασία της ψυχραιμίας στα κρίσιμα σημεία, αλλά και την ανάγκη να διορθωθούν ορισμένες επιλογές στην επίθεση.

Οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς

«Στο τέλος θέλαμε να είμαστε πιο ήρεμοι, πιο συγκεντρωμένοι. Δείξαμε ακόμη μία φορά πως έχουμε χαρακτήρα. Το παιχνίδι κρίθηκε με καλές επιθέσεις στο τέλος, πήραμε δύο καλά σουτ και τα βάλαμε.

Χάσαμε κάποια πολύ καλά σουτ, αλλά αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Θα πρέπει να σκεφτούμε κάποιες καταστάσεις και αποφάσεις επιθετικά. Σε ένα ματς υπάρχουν πολλά που μπορούν να το επηρεάσουν. Δεν έχουμε πολλές μέρες να δουλέψουμε, θα δούμε το βίντεο και θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα λάθη μας»