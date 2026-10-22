Ο Παναθηναϊκός έχει δύο νίκες στις πρώτες δύο αγωνιστικές του Europa Conference League και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας χάρη στη διαφορά τερμάτων, μετά την εκτός έδρας νίκη με 5-1 επί της Καϊράτ Αλμάτι.

Οι «πράσινοι» έκαναν αυτό που έπρεπε στο Καζακστάν, δεν αρκέστηκαν μόνο στην κατάκτηση των τριών βαθμών δηλαδή αλλά προσπάθησαν να πετύχουν και όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στην 1η θέση.

Επόμενη παιχνίδι για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι αυτό με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ στις 5 Νοεμβρίου.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός 1-5

Ερυθρός Αστέρας – Κοπεγχάγη 2-2

Τράμπζονσπορ – Χαρτς 2-0

Πάφος – Ρίγα 1-1

Νόρντζελαντ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-2

Ζαλγκίρις – Μπραν 1-4

Γιάμπλονετς – Μπράιτον 0-0

Ίντερ Εσκάλδες – Ουν. Κραϊόβα 1-3

Ιμπέρια Τιφλ. – Μιάλμπι 1-1

Χετάφε – Λουγκάνο 2-5

Τουν – Χάιντουκ 0-1

Μονακό – Φράιμπουργκ 3-0

Μπόρατς – Κουόπιο 2-0

Μίντιλαντ – Σιντ Τρούιντεν 0-1

Μπράγκα – Γάνδη 2-0

Άγιαξ – Αταλάντα 2-0

Άαρχους – Εγκνάτια 1-1

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς – Τβέντε 1-4

Η βαθμολογία

1.Παναθηναϊκός 6

2.Λουγκάνο 6

3.Μπραν 6

4.Τράμπζονσπορ 6

5.Τβέντε 6

6.Μονακό 6

7.Σιντ Τρούιντεν 6

8.Χάιντουκ 6

9.Μπράιτον 4

10.Κοπεγχάγη 4

11.Ουν. Κραϊόβα 4

12.Μιάλμπι 4

13.Άγιαξ 3

14.Μπόρατς 3

15.Αταλάντα 3

16.Μπράγκα 3

17.Γάνδη 3

18.Φράιμπουργκ 3

19.Νόρτζελαντ 2

20.Εγκνάτια 2

21.Ρίγα 2

22.Ερυθρός Αστέρας 1

23.ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1

24.Γιάμπλονετς 1

25.Μίντιλαντ 1

26.Άαρχους 1

27.Πάφος 1

28.Χαρτς 1

29.Ιμπέρια Τιφλ. 1

30.Χετάφε 1

31.Καϊράτ 1

32.Τουν 0

33.Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 0

34.Κουόπιο 0

35.Ιντερ Εσκάλδες 0

36.Ζαλγκίρις 0

Η επόμενη αγωνιστική (5/11)

Αταλάντα – Καϊράτ Αλμάτι 19:45

Μίντιλαντ – Άγιαξ 19:45

Ερυθρός Αστέρας – Ίντερ Εσκάλδες 19:45

Κουόπιο – Γάνδη 19:45

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς – Χάιντουκ Σπλιτ 19:45

Τράμπζονσπορ – Φράιμπουργκ 19:45

Άαρχους – Μπράγκα 19:45

Τουν – Χαρτς 19:45

Μιάλμπι – Μπόρατς 19:45

Μονακό – Νόρτζελαντ 22:00

Κοπεγχάγη – Ιμπέρια Τιφλ. 22:00

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 22:00

Λουγκάνο – Ζαλγκίρις 22:00

Χετάφε – Μπράιτον 22:00

Τβέντε – Πάφος 22:00

Σιντ Τρούιντεν – Μπραν 22:00

Ουν. Κραϊόβα – Εγκνάτια 22:00

Ρίγα – Γιάμπλονετς 22:00