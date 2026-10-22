Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 93 ετών άφησε ο Αμερικανός ηθοποιός Τομ Σκέριτ, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του σε εμβληματικές κινηματογραφικές παραγωγές, όπως τα «Alien» και «Top Gun», αλλά και από την τηλεοπτική σειρά «Picket Fences».

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η οικογένειά του, αναφέροντας ότι ο ηθοποιός πέθανε την Τετάρτη από φυσικά αίτια.

«Ενώ ο κόσμος γνώριζε τον Τομ μέσα από την αξιοσημείωτη καριέρα του στην υποκριτική, εμείς τον γνωρίζαμε για το χιούμορ, την περιέργεια, τη σοφία, τη γενναιοδωρία του και την αγάπη που έφερε στη ζωή μας», ανέφεραν οι συγγενείς του σε ανακοίνωσή τους.

Ο Σκέριτ αφήνει πίσω του μια καλλιτεχνική διαδρομή που εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, έχοντας συνεργαστεί με σημαντικούς δημιουργούς του Χόλιγουντ και συμμετάσχει σε δεκάδες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

Από το «Alien» στον θρυλικό «Viper» του «Top Gun»

Μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες εμφανίσεις του ήταν στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «Alien» του Ρίντλεϊ Σκοτ, το 1979. Εκεί υποδύθηκε τον Άρθουρ Ντάλας, κυβερνήτη του διαστημόπλοιου Nostromo, συμμετέχοντας στο πλευρό της Σιγκούρνι Γουίβερ σε μια παραγωγή που εξελίχθηκε σε ορόσημο του κινηματογραφικού τρόμου και της επιστημονικής φαντασίας.

Επτά χρόνια αργότερα, το 1986, εμφανίστηκε στο «Top Gun» με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, ενσαρκώνοντας τον διοικητή Μάικ «Viper» Μέτκαλφ, έναν από τους εκπαιδευτές των πιλότων της επίλεκτης σχολής του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνονται επίσης το «MASH» του Ρόμπερτ Όλτμαν (1970), το «The Turning Point» (1977), όπου συνεργάστηκε με τη Σίρλεϊ ΜακΛέιν, και το «Steel Magnolias» (1989), στο οποίο υποδύθηκε τον σύζυγο της ηρωίδας της Σάλι Φιλντ.

Το 1992 συμμετείχε στο «A River Runs Through It», σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ενώ το 2012 εμφανίστηκε στην κωμωδία «Ted».

Το βραβείο Emmy και η επιτυχία στην τηλεόραση

Παρά τη σημαντική κινηματογραφική του παρουσία, ο Σκέριτ κατέκτησε ιδιαίτερη αναγνώριση και στη μικρή οθόνη.

Από το 1992 έως το 1996 πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική δραματική σειρά «Picket Fences», δημιουργία του Ντέιβιντ Ε. Κέλι, υποδυόμενος τον σερίφη Τζίμι Μπροκ.

Η ερμηνεία του τού χάρισε το βραβείο Emmy Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά το 1993, ενώ ακολούθησε και υποψηφιότητα στα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών (SAG) το 1995. Το σύνολο των ηθοποιών της σειράς διεκδίκησε επίσης βραβεία SAG το 1995 και το 1996.

Η προσφορά του στη νέα γενιά κινηματογραφιστών

Πέρα από την υποκριτική, ο Τομ Σκέριτ ασχολήθηκε ενεργά με την εκπαίδευση νέων δημιουργών. Υπήρξε συνιδρυτής του TheFilmSchool στο Σιάτλ, ενός εκπαιδευτικού οργανισμού που δημιουργήθηκε με στόχο την υποστήριξη ανερχόμενων σεναριογράφων, κινηματογραφιστών και αφηγητών.

Η οικογένειά του, αποχαιρετώντας τον, υπογράμμισε ότι θα τον θυμάται για την πεποίθησή του πως οι ιστορίες μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να επουλώσουν πληγές, να ανακαλύψουν νόημα στη ζωή τους και να επιφέρουν αλλαγές.

Από την Πολεμική Αεροπορία στο Χόλιγουντ

Ο Τομ Σκέριτ γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 1933 στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Πριν ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής, υπηρέτησε για τέσσερα χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA).

Η πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε το 1962 στην ταινία «War Hunt», ενώ η συμμετοχή του στο «MASH» το 1970 αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην επαγγελματική του πορεία.

Στις επόμενες δεκαετίες εμφανίστηκε σε περισσότερες από 150 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Ανάμεσα στις ταινίες του συγκαταλέγεται και το «Contact» (1997), με πρωταγωνίστρια την Τζόντι Φόστερ.

Το 2013 έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ, συμμετέχοντας στη θεατρική μεταφορά του μυθιστορήματος «A Time to Kill» του Τζον Γκρίσαμ.

Παράλληλα, υπήρξε συνιδρυτής του Red Badge Project, μιας πρωτοβουλίας που αξιοποιεί τη δημιουργική γραφή και την αφήγηση για την υποστήριξη βετεράνων του αμερικανικού στρατού.

Η τελευταία κινηματογραφική του εμφάνιση ήταν στο δράμα «Broke» του 2025.

Ο ηθοποιός αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Τζούλι Τοκασίκι, πέντε παιδιά, πέντε εγγόνια και δύο δισέγγονα.