Αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ, καθώς ένας από τους κατηγορούμενους φέρεται να ασκούσε πιέσεις για την αλλοίωση του αποτελέσματος αγώνα, στον οποίο συμμετείχε ομάδα με την οποία είχε αντιπαλότητα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πρώτος μάρτυρας, ο εν ενεργεία διαιτητής, φέρεται να έχει καταθέσει στον αθλητικό εισαγγελέα ότι συμμετείχε σε 30 στημένους αγώνες στη δεύτερη κατηγορία αγώνων μπάσκετ. Κατέθεσε ότι ο ίδιος δεν χρηματιζόταν για αυτούς τους αγώνες, αλλά ότι τον είχε προσεγγίσει ένας εκ των κατηγορουμένων και του είχε εξασφαλίσει παιχνίδια καθώς δεν συμμετείχε απ’ ό,τι φαίνεται σε πολλούς αγώνες μπάσκετ, με αντίτιμο να σφυρίζει με συγκεκριμένο τρόπο.

Σε ένα από τα μηνύματα που ο μάρτυρας προσκόμισε στον αθλητικό εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος φέρεται να του λέει «πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η συγκεκριμένη ομάδα. Θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου».

Επίσης, ο ίδιος μάρτυρας φέρεται να έχει καταθέσει για έναν σχολικό αγώνα που διενεργήθηκε τον περασμένο Μάρτιο στην Πάφο μεταξύ δύο ομάδων, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, που σύμφωνα με τον ίδιο ήταν στημένος αγώνας.

Ο δεύτερος μάρτυρας ανέφερε στον αθλητικό εισαγγελέα μια διαδικτυακή επικοινωνία του με την κατηγορούμενη εν ενεργεία διαιτητή. Ο μάρτυρας είπε στον αθλητικό εισαγγελέα ότι είχε ανεβάσει ένα μήνυμά τους σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης από συγκεκριμένο πολυτελές ξενοδοχείο, το Κόστα Ναβαρίνο, και ότι σε αυτήν την ανάρτηση η διαιτητής του έστειλε ένα μήνυμα «με όλο το θάρρος μπορείς να κανονίσεις και για μένα να πάω στο Κόστα Ναβαρίνο;». Ο μάρτυρας καταθέτει ότι τότε προσέγγισε κατηγορούμενο, του είπε «θα το κανονίσω εγώ και ότι θα μοιραστούμε το κόστος της διαμονής» για την κατηγορούμενη διαιτητή.

Ο μάρτυρας περιέγραψε ότι για έναν συγκεκριμένο αγώνα που έπαιζε η δική του ομάδα με την ομάδα του Προμηθέα Πατρών, που τότε ιδιοκτήτης ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος, ο κατηγορούμενος του ζήτησε να κερδίσει ο Προμηθέας με αντάλλαγμα 50.000 ευρώ και ότι είπε στον μάρτυρα ότι στον αμέσως επόμενο αγώνα θα βοηθούσε την ομάδα του με τον διορισμό συγκεκριμένων διαιτητών για να ανακτήσει τους βαθμούς που θα χάσει.

Όπως καταθέτει ο μάρτυρας, σε αυτό τον αγώνα μία εκ των διαιτητών που είχε κληρωθεί ήταν η κατηγορούμενη διαιτητής, που -σύμφωνα πάντα με τον μάρτυρα- είχε ζητήσει 5.000 ευρώ.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας κατέθεσε επίσης ότι το 2016 ο Βαγγέλης Λιόλιος του υποσχέθηκε μέσω τρίτου 100.000 ευρώ προκειμένου η δική του ομάδα να μην ανέβει στην πρώτη κατηγορία και αντιθέτως να ανέβει ο Προμηθέας Πατρών.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο μάρτυρας, η δική του ομάδα ήταν πρώτη στη δεύτερη κατηγορία μπάσκετ. Ο ίδιος παραιτήθηκε από την ηγεσία της ομάδας, εκείνη εξέπεσε και ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία, η δεύτερη της βαθμολογίας που ήταν ο Προμηθέας Πατρών και με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισε την άνοδο στην κατηγορία.

Την Παρασκευή οι απολογίες

Οι συνήγοροι των έξι κατηγορουμένων λαμβάνουν τώρα γνώση της δικογραφίας, με τους εντολείς τους να βρίσκονται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου θα παραμείνουν κρατούμενοι μέχρι την ώρα της απολογίας τους.

Και οι έξι αρνούνται τις κατηγορίες, παρότι όπως αναφέρουν το μόνο που έχουν μέχρι στιγμής στη διάθεσή τους είναι το προσχέδιο εντάλματος σύλληψης και όχι το κανονικό κατηγορητήριο. Επομένως περιμένουν να δουν το κατηγορητήριο, να ενημερωθούν και να απαντήσουν σε μία προς μία τις κατηγορίες.

Πρώτος θα απολογηθεί στη μία το μεσημέρι της Παρασκευής ο κατηγορούμενος πρώην διαιτητής, ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση το περασμένο καλοκαίρι και στο σπίτι του οποίου βρέθηκε το μεγάλο ποσό των 820.000 ευρώ.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος αναφέρει ότι «το συγκεκριμένο ποσό δικαιολογείται από τις κανονικές απολαβές μου από το μπάσκετ, καθώς ήμουν διεθνής διαιτητής, διαιτητής στην Ευρωλίγκα και στις ελληνικές κατηγορίες μπάσκετ και έχω όλα τα οικονομικά παραστατικά προκειμένου να το δικαιολογήσω».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος και ένας συνεργάτης του επιχειρηματίας θα απολογηθούν στις 10 το πρωί της Κυριακής. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι τρεις, η μοναδική εν ενεργεία κατηγορούμενη διαιτητής και δύο πρώην διαιτητές, εκ των οποίων ο ένας είναι αρχιδιαιτητής και σύμβουλος σε θέματα διαιτησίας.

Ο Β. Λιόλιος επίσης αρνείται το κατηγορητήριο σε βάρος του, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες περιγράφονται σαράντα εννέα περιπτώσεις δωροδοκίας για σαράντα εννέα αγώνες, όπου στους πέντε αγώνες περιγράφονται συγκεκριμένα χρηματικά ποσά που έχουν δοθεί κατ’ εντολήν του κυρίου Λιόλιου σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ο ίδιος δηλώνει αθώος, λέγοντας ότι βρίσκεται σε χρόνια δικαστική αντιδικία με συγκεκριμένα πρόσωπα και παράγοντες στον χώρο του μπάσκετ. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, από το 2022 έως το 2026 ο κ. Λιόλιος έχει υποβάλει τέσσερις μηνύσεις σε βάρος του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου, πρώην προπονητών και παραγόντων, συγκεκριμένης ομάδας και άλλων προσώπων και όπως αφήνει να εννοηθεί, η εμπλοκή του στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι αποτέλεσμα σκευωρίας.