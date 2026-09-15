Οι «Μπλε Ώρες» έκαναν πρεμιέρα χθες, Δευτέρα, στον ΣΚΑΪ, με διπλό επεισόδιο στις 21:00.

Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου έκανε δυναμικό ξεκίνημα στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Πρόκειται για μια σειρά που διαδραματίζεται με φόντο το Πήλιο, τον Βόλο και τη Σκιάθο, ενώ ξεκινά με έναν απαγορευμένο έρωτα που σύντομα θα οδηγήσει σε μια αλυσίδα δραματικών εξελίξεων.

Τα πρώτα επεισόδια κρύβουν έρωτα, πάθος, ανατροπές, αλλά και τραγικά γεγονότα που πυροδοτούν εξελίξεις. Μυστικά και ψέματα αποκαλύπτονται και οι ήρωες ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.

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Επεισόδιο 3: Ο Άγγελος μαθαίνει για τη Λίζα και η Εύα δίνει ψεύτικο άλλοθι

Μετά την περιπέτειά του με τους ληστές που τον άφησαν δεμένο μέσα στο αυτοκίνητο, ο Άγγελος έρχεται αντιμέτωπος με ένα ακόμη ισχυρό χτύπημα. Η Στέλλα τού αποκαλύπτει ότι η Λίζα έχει δολοφονηθεί.

Στην κατάθεσή του στην αστυνομία περιγράφει όσα του συνέβησαν, όμως ο αστυνόμος Ελευθερίου δεν φαίνεται να πείθεται απόλυτα από την εκδοχή του. Για εκείνον, ο σύζυγος του θύματος παραμένει ο βασικός ύποπτος.

Την ίδια στιγμή, η Ολυμπία συναντά τον Πέτρο και του επιβεβαιώνει ότι είναι έγκυος, διαβεβαιώνοντάς τον πως το παιδί είναι δικό του. Εκείνος, ωστόσο, αντιμετωπίζει την αποκάλυψη με δυσπιστία.

Ο Άγγελος βρίσκεται μπροστά σε μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής του, καθώς πρέπει να εξηγήσει στη μικρή Φιλίππα ότι η μητέρα της δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Η αντίδραση του παιδιού κάνει την κατάσταση ακόμη πιο επώδυνη.

Η κηδεία της Λίζας πραγματοποιείται σε βαρύ κλίμα, με τους γονείς της, Όλγα και Δημήτρη, να είναι συντετριμμένοι. Η μικρή Φιλίππα δεν αντέχει να παρακολουθήσει μέχρι τέλους την τελετή.

Την ίδια ώρα, η ένταση ανάμεσα στον Διονύση και τον Άγγελο κορυφώνεται. Ο Διονύσης τον βρίσκει και τον απειλεί, απαιτώντας να βάλει τέλος στη σχέση του με την Εύα. Η συνάντησή τους ξεφεύγει γρήγορα από τον έλεγχο και οι δύο άντρες καταλήγουν να πιαστούν στα χέρια.

Η Εύα, από την πλευρά της, παίρνει μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει την πορεία της έρευνας. Πηγαίνει στην αστυνομία, παραδέχεται για πρώτη φορά την παράνομη σχέση της με τον Άγγελο και, στην προσπάθειά της να τον προστατεύσει, καταθέτει ψευδώς πως την ώρα της δολοφονίας της Λίζας εκείνος βρισκόταν μαζί της.