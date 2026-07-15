Στις 7 Μαΐου 2025, στο επεισόδιο 118, η Μάρω Κοντού έπαιξε την τελευταία της σκηνή στη «Γη της Ελιάς».

Η ηθοποιός που υποδυόταν τη «Μαρία Αναγνώστου» στη σειρά, είχε σχολιάσει σε συνέντευξή της τη δήλωση του Γρηγόρη Βαλτινού, πως είναι ο μόνος που δεν έχει ερωτικές σκηνές στη «Γη της Ελιάς». Η Μάρω Κοντού τόνισε ότι στην πραγματικότητα η ίδια είναι η μόνη που δεν έχει κάνει σεξ στο σίριαλ και «δεν προβλέπεται» να συμβεί.

«Υπάρχουν ερωτικές εξελίξεις, φόνοι, διαζύγια, αγάπες. Είδα και τον Γρηγόρη Βαλτινό που είπε “μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη σειρά”. Κάνει λάθος ο Βαλτινός, μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη “Γη της Ελιάς” και δεν προβλέπεται», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε σήμερα 15/7 από τη ζωή.