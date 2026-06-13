Ο πέμπτος τελικός της Stoiximan Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (13/6).

Οι δύο ομάδες είναι στο 2-2, οπότε όποια πάρει τη νίκη στο ΣΕΦ θα κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 18:00, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη

13:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 MSC CRUISES Grand Prix de Barcelona – Catalunya Practice 3 Μηχανοκίνητα

14:00 Novasports Start WTA 250 2026Χερτόγκενμπος

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη

15:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο

17:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 MSC CRUISES Grand Prix de Barcelona – Catalunya Qualifying Μηχανοκίνητα

17:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Stoiximan 5ος τελικός GBL

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Φενέρμπαχτσε – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

20:00 ΕΡΤ Sports 2 Ολυμπιακός – Φερεντσβάρος Μικρός τελικός Champions League πόλο ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τενερίφη – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Βενέτσια Lega Basket Serie A

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κατάρ – Ελβετία Παγκόσμιο Κύπελλο

22:00 ΕΡΤ Sports 2 Μπαρτσελονέτα – Προ Ρέκο Tελικός Champions League πόλο ανδρών