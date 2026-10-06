Η Αγγελική Ηλιάδη παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», όπου μίλησε για τον γιο της, Μπάμπη Λαζαρίδη, ο οποίος δοκίμασε τις δυνάμεις του στο GNTM 7.

«Μου έχουν πάρει τον αέρα τα παιδιά μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Προσπαθώ να είμαι κοντά τους σε ό,τι επιλέγουν να κάνουν», είπε αρχικά η Αγγελική Ηλιάδη για τα παιδιά της.

Όσο για την οντισιόν του γιου της στο GNTM 7, η τραγουδίστρια απάντησε: «Εννοείται ότι τον είδα, τον καμάρωσα. Ήμουν ενημερωμένη για την εξέλιξη για το πώς ένιωσε, πώς ήταν».

«Από τη στιγμή που το συνειδητοποίησε και ο ίδιος ότι δεν ήταν όπως θα έπρεπε, όπως ξέρει εκείνος τον εαυτό του. Όλα καλά. Ένα “όχι” δεν σημαίνει κάτι και συνεχίζει να κάνει αυτό που του αρέσει. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να είμαι κοντά του για να τον στηρίξω, αλλά δούλευα εκείνη την ημέρα εκτός Αθήνας. Δεν ήθελε όμως, γιατί ίσως να θεωρούσε στο μυαλό του ότι θα υπήρχε μια περίπτωση να τον περάσουν οι κριτές λόγω εμού», συμπλήρωσε η τραγουδίστρια.

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης δοκίμασε τις δυνάμεις του στο ριάλιτι μόδας, αλλά δεν πέρασε στην επόμενη φάση του GNTM.