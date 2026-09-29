Την είσοδό του στο GNTM επιχείρησε ο 20χρονος γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, Μπάμπης Λαζαρίδης, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ενώπιον της κριτικής επιτροπής. Η προσπάθειά του, ωστόσο, δεν είχε το αποτέλεσμα που επιθυμούσε, καθώς δεν πήρε το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Ο νεαρός ασχολείται με το modeling περίπου έναν χρόνο και η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη από την Μπέττυ Μαγγίρα. Η ίδια κατάλαβε αμέσως ποιος ήταν, καθώς τον είχε δει παλαιότερα σε φωτογραφίες μαζί με τη μητέρα του.

«Η μαμά σου σε υποστηρίζει; Σου δίνει ώθηση να συνεχίσεις;», τον ρώτησε η Μπέττυ Μαγγίρα.

«Πάντα. Μια μητέρα πρέπει να δίνει ώθηση στο παιδί της και μου δίνει πάρα πολύ. Η μητέρα μου τραγουδάει σήμερα στην Κοζάνη, γι’ αυτό και δεν μπορούσε να έρθει. Αλλά κι εγώ δεν ήθελα να έρθει. Ήθελα να είμαι μόνος μου. Είναι μια δουλειά που κάνω και θέλω να είμαι μόνος μου», απάντησε ο Μπάμπης Λαζαρίδης.

Η αναφορά στην απώλεια του παππού του

Η συζήτηση στη διάρκεια της audition πήρε και πιο προσωπική τροπή, όταν ο 20χρονος αναφέρθηκε σε μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής του. Μίλησε για τον θάνατο του παππού του και αποκάλυψε ότι έχει επιλέξει να κρατά τη μνήμη του ζωντανή μέσα από ένα τατουάζ.

«Το πιο δύσκολο πράγμα που έχω περάσει είναι όταν έχασα τον παππού μου. Ήταν στη δεύτερη καραντίνα, λίγο πιο μετά. Με άλλαξε πάρα πολύ σαν άνθρωπο και με εξέλιξε σε έναν καλύτερο εαυτό μου», εξομολογήθηκε.

Οι παρατηρήσεις των κριτών και τα «όχι»

Η εμφάνιση του Μπάμπη Λαζαρίδη προκάλεσε διαφορετικές αντιδράσεις στην κριτική επιτροπή. Παρότι οι κριτές εντόπισαν χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν μελλοντικά, εξέφρασαν επιφυλάξεις για την περιορισμένη εμπειρία του στον χώρο, την αμηχανία που έδειξε στην audition αλλά και το ύψος του.

Ο Λάκης Γαβαλάς επέλεξε να του δώσει θετική ψήφο, η οποία όμως δεν ήταν αρκετή για να εξασφαλίσει την παρουσία του στο bootcamp.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εξήγησε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους θεωρούσε ότι ο νεαρός θα δυσκολευόταν να συνεχίσει στον διαγωνισμό.

«Μοιάζεις πάρα πολύ μικρούλης, σαν ένα γλυκό παιδάκι. Αν είχες δέκα πόντους παραπάνω και ήσουν ένα ενενήντα, θα φαινόσουν πιο άντρας και σίγουρα στη μόδα θα είχες μια πολύ ξεχωριστή θέση. Προς το παρόν αυτό σε περιορίζει το ύψος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχεις εμπειρία πάνω στη μόδα. Οπότε εδώ στο show πιστεύω ότι θα σου είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσεις», σχολίασε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Αρνητική ήταν και η ψήφος της Μπέττυς Μαγγίρα, η οποία στάθηκε κυρίως στον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε τον εαυτό του και τα ρούχα που φορούσε.

«Είσαι stiff και άγουρος. Δεν έχεις χαλαρώσει. Δεν μπορείς να με πείσεις, να μου πουλήσεις αυτό που φοράς. Οπότε από μένα τώρα είναι όχι», του είπε η Μπέττυ Μαγγίρα.

Η απογοήτευση μετά την απόφαση

Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περίμενε ο Μπάμπης Λαζαρίδης, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της audition παραδέχθηκε ότι θεωρούσε πως είχε πιθανότητες να συνεχίσει στο GNTM.

«Δεν νιώθω σίγουρα καλά που δεν πέρασα. Κυρίως γιατί πίστευα ότι το άξιζα. Τα “όχι” δεν τα περίμενα καθόλου, είναι η αλήθεια», δήλωσε μετά την audition.