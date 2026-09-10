Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή από την τελευταία του εμφάνιση στη σκηνή έχει μείνει στη μνήμη όσων βρέθηκαν εκεί, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης φάνηκε βαθιά συγκινημένος στο φινάλε της συναυλίας του, πριν από περίπου τρεις μήνες.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, είχε πραγματοποιήσει στις 10 Ιουνίου μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, και ενώ ερμήνευε το «Παράξενο Με Μένα» μαζί με τους μουσικούς του, η συγκίνησή του ήταν εμφανής.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, ο Γιώργος Μαζωνάκης καταγράφεται να γονατίζει πάνω στη σκηνή και στη συνέχεια να απευθύνεται στο κοινό, θέλοντας να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη και τη στήριξη που είχε λάβει όλα αυτά τα χρόνια.

«Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου» είχε πει, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε «σας αγαπώ», εμφανώς συγκινημένος και με το χέρι του στο πρόσωπό του, πριν αποχωρήσει από τη σκηνή.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση έμελλε να είναι μία από τις τελευταίες μεγάλες συναυλιακές στιγμές του καλλιτέχνη, καθώς λίγες ημέρες αργότερα, στις 20 Σεπτεμβρίου, είχε προγραμματίσει μια ακόμη σημαντική βραδιά στην Τεχνόπολη, όπου θα γιόρταζε μαζί με το κοινό του τα 33 χρόνια παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι.