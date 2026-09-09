Ο Γιώργος Μαζωνάκης διακατεχόταν από καλλιτεχνικές ανησυχίες που φρόντιζε να εκφράζει, όπως όταν συναντήθηκε μουσικά με τους Rammstein και φωτογραφήθηκε με τον τραγουδιστή τους Till Lindemann.

Το 2024 το διάσημο γερμανικό συγκρότημα είχε επισκεφθεί την Ελλάδα για μια μοναδική συναυλία και αρκετοί είχαν αναρωτηθεί αν θα παρευρισκόταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς εμφανισιακά έμοιαζε σε σημαντικό βαθμό με τον Till Lindemann.

Ο Μαζωνάκης, εκπλήσσοντας τους πάντες, όχι μόνο πήγε, αλλά διαφήμισε τη συναυλία με μοναδικό τρόπο.

«Ναι καλησπέρα σας, φροντιστήριο γερμανικών εκεί; Μια ερώτηση παρακαλώ; Ταχύρυθμα κάνετε;», ακούγεται να λέει σε βίντεο και στη συνέχεια έκανε πρόβα το «Du Hast», τη γνωστή επιτυχία των Rammstein, μπροστά στον καθρέφτη του.

Έπειτα, πήγε στη συναυλία και μετά το μοναδικό σόου, φωτογραφήθηκε με τον Till Lindemann, με τα σχόλια να πέφτουν βροχή, λόγω της ομοιότητάς τους.

Μάλιστα, το 2025 ένας διαγωνιζόμενος του The Voice είχε επισημάνει την ομοιότητα στον Γιώργο Μαζωνάκη που είχε ρόλο κριτή, με τον τραγουδιστή να ξεκαρδίζεται από την αναφορά.