Έξι μήνες πριν από τον ξαφνικό θάνατό του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε γιορτάσει τα 54α γενέθλιά του σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαμόγελα και ανθρώπους που είχαν συνδεθεί μαζί του σε διαφορετικές περιόδους της ζωής και της καλλιτεχνικής του πορείας.

Το πάρτι πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου 2026, σε συνεργασία με την Panik Records, με αφορμή τόσο τα γενέθλια του τραγουδιστή όσο και την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Επιπτώσεις». Εκείνο το βράδυ, φίλοι, συνεργάτες και μέλη της μουσικής βιομηχανίας βρέθηκαν δίπλα του για να γιορτάσουν μια ακόμη σημαντική στιγμή στην πορεία του.

Η εκδήλωση είχε σχεδιαστεί με έντονο προσωπικό στίγμα, καθώς κυριαρχούσε το μαύρο χρώμα στη διακόσμηση και στο dress code των καλεσμένων. Ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης, ωστόσο, επέλεξε να διαφοροποιηθεί, εμφανιζόμενος με μια εντυπωσιακή κόκκινη εμφάνιση.

Με το ιδιαίτερο στιλ που τον χαρακτήριζε όλα αυτά τα χρόνια, ο τραγουδιστής δημιούργησε μια εικόνα γεμάτη συμβολισμούς, επιλέγοντας κόκκινο σύνολο, αλλά και κόκκινες λεπτομέρειες στην εμφάνισή του, όπως τα μαλλιά και τα νύχια του. Μια επιλογή που ταίριαζε απόλυτα στην αντισυμβατική αισθητική και την ξεχωριστή καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Εκείνη η βραδιά έμελλε να είναι η τελευταία φορά που ο Γιώργος Μαζωνάκης θα γιόρταζε τα γενέθλιά του ανάμεσα σε αγαπημένα πρόσωπα, χωρίς κανείς από τους παρευρισκόμενους να γνωρίζει τη συνέχεια που θα ακολουθούσε.

Γιώργος Αρσενάκος-Γιώργος Μαζωνάκης-Πάρης Κασιδόκωστας

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, είχε πει για τον τραγουδιστή: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ο πιο εμβληματικός ερμηνευτής των τελευταίων χρόνων. Η αλήθεια δεν κρύβεται και η δική σου αλήθεια δεν κρύβεται ποτέ, γι’ αυτό θα συνεχίσεις να μας τραγουδάς και να είσαι διαμαντένιος, πλατινένιος, χρυσός και ο,τι άλλο θες».

Γιώργος Μαζωνάκης-Πάρης Κασιδόκωστας

«Ο κόσμος πήρε το μέρος μου στην αλήθεια και στο δίκαιο»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, όπου αποκάλυψε την ηλικία του. «Έχω γενέθλια, είμαι 54 ετών. Δεν με αγχώνει το πέρασμα του χρόνου, με κάνει καλύτερο», ανέφερε αρχικά. Όσο για το νέο του τραγούδι, ο τραγουδιστής είπε: «Οι επιπτώσεις στη ζωή μου είναι εδώ και 3-4 χρόνια για αυτό όμως θα μιλήσω σε μια μεγάλη συνέντευξη, την οποία θα ήθελα να την κάνω στον Παύλο Τσίμα. Εκεί θα πω και θα λύσω τα πάντα. Όλα αυτά τα χρόνια με βοήθησε η πίστη μου. Τα πράγματα έχουν λόγο που γίνονται και δεν μου λείπουν άνθρωποι από τη ζωή μου».

«Ο κόσμος έκανε κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Ο κόσμος πήρε το μέρος μου στην αλήθεια και στο δίκαιο. Τα media μου φέρθηκαν άψογα, όπως δεν περίμενε κανείς. Εύχομαι πλέον να απολαύσω ό,τι μου συμβαίνει γιατί δεν το απολάμβανα μέχρι τώρα», είχε συμπληρώσει στη συνέχεια.