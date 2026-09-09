Η Panik Records αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του, με μια ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που άφησε το προσωπικό του στίγμα στην ελληνική μουσική.

Η δισκογραφική εταιρεία, με την οποία συνδέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, επέλεξε να τον αποχαιρετήσει δημόσια, αναφερόμενη τόσο στην καλλιτεχνική του παρουσία όσο και στην απήχηση που είχε η φωνή του όλα αυτά τα χρόνια.

Το μήνυμα της Panik Records για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στην ανακοίνωσή της, η Panik Records αναφέρει:

«Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η οικογένεια της Panik αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, μια μοναδική φωνή, έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στις καρδιές μας».