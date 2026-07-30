Στιγμές χαλάρωσης στην Ισπανία απόλαυσε η Εύα Λονγκόρια, η οποία έκανε μια βουτιά στη Μεσόγειο και τράβηξε τα βλέμματα με την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Η 51χρονη ηθοποιός πέρασε την Τρίτη σε παραλία της Μαρμπέγια, αναζητώντας λίγη δροσιά από τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα μπικίνι με animal print, το οποίο αποτελούνταν από τοπ και ασορτί σλιπ με κορδόνια.

Με τα βρεγμένα μαλλιά της τραβηγμένα προς τα πίσω, η πρωταγωνίστρια του «Desperate Housewives» περπάτησε στην αμμουδιά, απόλαυσε τον ήλιο και στη συνέχεια μπήκε στη θάλασσα, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Eva Longoria, 51, shows off her toned bikini body as she puts on sizzling display on beach in Spain https://t.co/VxRDdBfuUo — Daily Mail (@DailyMail) July 30, 2026

Η ευεξία και η άσκηση ως τρόπος ζωής

Η Εύα Λονγκόρια έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη σημασία που έχει η ευεξία στην καθημερινότητά της. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο PopSugar είχε εξηγήσει ότι για εκείνη η φροντίδα του σώματος και της υγείας δεν αποτελεί μια προσωρινή τάση, αλλά τρόπο ζωής.

Όπως έχει αναφέρει, ήταν ανέκαθεν δραστήρια και θεωρεί την κίνηση απαραίτητη όχι μόνο για τη φυσική της κατάσταση, αλλά και για την πνευματική της διαύγεια. Στο πρόγραμμα γυμναστικής της περιλαμβάνονται αερόβια άσκηση, γιόγκα και προπόνηση με βάρη, ενώ όταν επιθυμεί μια πιο έντονη άσκηση χρησιμοποιεί και τραμπολίνο.

Κατά τη διάρκεια της ενδυνάμωσης προσπαθεί να συγκεντρώνεται στους μυς που γυμνάζει. Όπως έχει επισημάνει, όσο περνούν τα χρόνια, ακόμη και απλές κινήσεις, όπως το να σηκωθεί κάποιος από το πάτωμα χωρίς στήριξη, απαιτούν δύναμη στον κορμό και στα πόδια. Για τον λόγο αυτό θεωρεί τη διατήρηση της μυϊκής μάζας απαραίτητη για την καλή κινητικότητα.

Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον ύπνο και στη διατροφή της. Τα γεύματά της είναι προγραμματισμένα και επιλέγει προσεκτικά όσα καταναλώνει. Παρ’ όλα αυτά, έχει διευκρινίσει ότι δεν ακολουθεί απόλυτους περιορισμούς ούτε αυστηρούς κανόνες. «Η γυμναστική μού δίνει ενέργεια. Δεν ασκούμαι τόσο για την εμφάνισή μου, όσο για την ψυχική μου υγεία», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο Today.