Μια άγνωστη πτυχή της παιδικής του ηλικίας με σημείο αναφοράς την Αλίκη Βουγιουκλάκη μοιράστηκε ο Σπύρος Μπιμπίλας, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star».

Οι δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με αφορμή την εκδήλωση για τα εγκαίνια του καμαρινιού που διατηρούσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ο ηθοποιός περιέγραψε το μέγεθος του θαυμασμού που έτρεφε για εκείνη από την πρώτη στιγμή που την αντιλήφθηκε, γεγονός που όπως εξήγησε καθόρισε και το μέλλον του.

«Λάτρευα την Αλίκη Βουγιουκλάκη από πάρα πολύ μικρό παιδάκι», είπε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Η πρώτη συνάντηση και η φωτογραφία στο μαξιλάρι

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, εξήγησε πώς η φιγούρα της ηθοποιού τον ώθησε στο να ακολουθήσει τον ίδιο επαγγελματικό δρόμο, ενώ θυμήθηκε και τα λόγια που της μετέφερε όταν τελικά οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν.

«Νομίζω ότι και εξαιτίας της και από τον θαυμασμό που είχα προς αυτήν, έχω γίνει ηθοποιός. Όταν τη γνώρισα, της είχα πει πως κοιμόμουν με τη φωτογραφία της κάτω από το μαξιλάρι μου. Μου έκανε μια πολύ μεγάλη αγκαλιά!», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Το περιστατικό στο σχολείο και η αντίδραση της δασκάλας

Η πιο χαρακτηριστική στιγμή των δηλώσεών του αφορούσε ένα σχολικό συμβάν από τα πρώτα χρόνια του δημοτικού, όταν κλήθηκε να αποτυπώσει στο χαρτί τα συναισθήματά του για τους γονείς του.

«Επίσης, της είχα πει ότι στη δευτέρα δημοτικού μάς είχαν βάλει μια έκθεση, ποιον αγαπάω πιο πολύ, τη μαμά ή τον μπαμπά. Εγώ έγραψα ότι αγαπάω την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και φώναξε η δασκάλα τη μαμά μου να της πει ότι έχω πρόβλημα σοβαρό. Αλλά η μαμά μου ήταν πολύ ανοικτών ιδεών και της είπε να με αφήσει να εκφράζομαι όπως θέλω», ανέφερε κλείνοντας ο Σπύρος Μπιμπίλας.