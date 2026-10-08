Στο ενδιαφέρον των φορολογικών αρχών φαίνεται να έχουν μπει τα οικονομικά στοιχεία της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, με τους ελεγκτές να εξετάζουν τις πληροφορίες που έχουν δει το τελευταίο διάστημα το φως της δημοσιότητας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αναφορές για πιθανές οικονομικές απώλειες που συνδέονται με τη συναυλία, οι οποίες φέρεται να ανέρχονται σε 3 έως 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που εμπλέκονται στη διοργάνωση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και το ζήτημα της αμοιβής του Νίκου Καρβέλα και κατά πόσο αυτή έχει δηλωθεί και αποτυπωθεί κανονικά στα επίσημα φορολογικά στοιχεία.

Τι εξετάζουν οι φορολογικές αρχές

Οι ελεγκτές αναμένεται να διασταυρώσουν εάν τα ποσά που αναφέρονται σχετικά με τη συναυλία στο ΟΑΚΑ αποτυπώνονται στα επίσημα έγγραφα των εταιρειών που συμμετείχαν στη διοργάνωση.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται, μεταξύ άλλων, τιμολόγια, καταχωρήσεις, δηλώσεις και οικονομικά στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ποσά που έχουν αναφερθεί ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και έχουν δηλωθεί σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η πληροφορία περί ζημίας περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ από τη συναυλία, καθώς οι αρμόδιες αρχές καλούνται να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο ποσό προκύπτει πράγματι από τα επίσημα οικονομικά δεδομένα.

Παράλληλα, ελέγχεται η αμοιβή του Νίκου Καρβέλα, με τους ελεγκτές να εξετάζουν εάν έχει δηλωθεί κανονικά και εάν αντιστοιχεί στα σχετικά παραστατικά.

Έλεγχος και σε προηγούμενες συναυλίες της Άννας Βίσση

Η έρευνα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν περιορίζεται μόνο στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Στο πλαίσιο των διασταυρώσεων εξετάζονται και οικονομικά στοιχεία από προηγούμενες συναυλίες της τραγουδίστριας, μεταξύ άλλων στο Καλλιμάρμαρο και στο Ηρώδειο.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τα ποσά που εμφανίζονται στις διαφορετικές διοργανώσεις αντιστοιχούν στα επίσημα οικονομικά δεδομένα και εάν υπάρχει συνέπεια στις σχετικές δηλώσεις και στα παραστατικά.

Προς το παρόν, πάντως, πρόκειται για έλεγχο και διασταύρωση στοιχείων και όχι για διαπιστωμένη φορολογική παράβαση. Οι φορολογικές αρχές καλούνται να εξακριβώσουν τι ακριβώς ισχύει πίσω από τα ποσά και τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.