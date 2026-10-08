Νέα διάσταση παίρνει η ανοιχτή πλέον σύγκρουση ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, η οποία ήρθε στο προσκήνιο μετά τη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Καρβέλας στις 30 Σεπτεμβρίου, τέσσερις ημέρες μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, προχώρησε σε ανάκληση της εντολής που είχε δώσει στην Αυτοδιαχείριση, τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων στην Ελλάδα, για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των τραγουδιών του.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σημαίνει ότι ο γνωστός δημιουργός έχει πλέον ο ίδιος τη δυνατότητα να αποφασίζει για τη χρήση των τραγουδιών του. Έτσι, όποιος καλλιτέχνης επιθυμεί να ερμηνεύσει τραγούδια που έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας θα πρέπει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να λάβει τη σχετική άδειά του.

Τι σημαίνει η απόφαση για την Άννα Βίσση

Η εξέλιξη αφορά και την Άννα Βίσση, η οποία έχει συνδέσει μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής της πορείας με τραγούδια του Νίκου Καρβέλα.

Παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες ημέρες, ο Νίκος Καρβέλας δεν έχει προχωρήσει σε κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του.

Ωστόσο, όπως φαίνεται από τις τελευταίες εξελίξεις και τη δημόσια τοποθέτησή του, η απόφαση για τη διακοπή της καλλιτεχνικής τους συνεργασίας είναι ειλημμένη.

Σε αποκλειστική δήλωση που παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης ο Νίκος Καρβέλας στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επόμενη ημέρα της Άννας Βίσση, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να αναζητήσει «από το μηδέν» τους μουσικούς πόρους της, χωρίς τη δική του συνδρομή.

Τα 250.000 ευρώ για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης παραμένει και η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας δημοσιοποίησε τη συμφωνία που είχε συνάψει με την εταιρεία διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η D&A Live Concerts, την οποία δημιούργησαν η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα για τη διοργάνωση παραγωγών, είχε συμφωνήσει με την AUTODIA, η οποία διαχειριζόταν τα μουσικά πνευματικά δικαιώματα του Νίκου Καρβέλα.

Όπως προκύπτει από τη σύμβαση, στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 είχε καταβληθεί το ποσό των 250.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα που αφορούσαν τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Παράλληλα, η εταιρεία παραγωγής αναφέρει ότι επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της ενώπιον των αρμόδιων αρχών, εφόσον, όπως υποστηρίζει, συνεχιστούν ανακριβείς και προσβλητικοί ισχυρισμοί.

Η υπόθεση Νίκου Καρβέλα και Άννας Βίσση περνά πλέον σε νέα φάση, με τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του δημιουργού να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης.