Σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι Αρχές στην Κρήτη, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού. Νέα μηνύματα μέσω του 112 έχουν σταλεί σε κατοίκους περιοχών του Ηρακλείου και του Λασιθίου, μεταξύ άλλων στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, τον Άγιο Νικόλαο, την Ελούντα, τη Μίλατο και τις Λίμνες.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποφυγή προσέγγισης στα ενεργά εργοτάξια του ΒΟΑΚ, καθώς, σύμφωνα με την Περιφέρεια, έχουν καταγραφεί συνεχείς μετακινήσεις πολιτών που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

«Η κατάσταση στον Μυλοπόταμο είναι τραγική»

Εκτεταμένες ζημιές καταγράφονται από τις πρώτες πρωινές ώρες στον Μυλοπόταμο, με τον Δήμο να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος, περιγράφει στο Cretalive μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.

Στα Λιβάδια, τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι που κινούνταν στην περιοχή να πέσει με το αυτοκίνητό του στην κοίτη του ποταμού. Το ανδρόγυνο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας τους.

«Έφυγε η γέφυρα, πήρε τη μισή ο ποταμός και έπεσε το αυτοκίνητο στην κοίτη. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα», ανέφερε ο Γιώργος Κλάδος, περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, οι δυνάμεις του Δήμου βρίσκονται επί ποδός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, ενώ χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή. «Η κατάσταση είναι τραγική. Είμαι 50 χρονών και αυτό δεν θυμάμαι να έχει γίνει ξανά. Οι πιο μεγάλοι θυμούνται τις καταστροφές του 1986», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος Μυλοποτάμου επισημαίνει την ανάγκη άμεσου συντονισμού με τα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καταστροφές και να περιοριστούν τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στην περιοχή.

Βίντεο από τη γέφυρα Δισκουρίου

Πλημμύρισε σπίτι στο Ρουκάνι

Υπερχείλισε ο ποταμός στα Ζωνιανά

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στα Ζωνιανά από τις έντονες βροχοπτώσεις, με τη μεγάλη ποσότητα νερού να έχει προκαλέσει υπερχείλιση του ποταμού και να έχει μετατρέψει σε δύσκολη υπόθεση την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία του χωριού.

Εικόνες από βίντεο που καταγράφει την κατάσταση στην περιοχή αποτυπώνουν τον μεγάλο όγκο νερού, με σπίτια να έχουν πλημμυρίσει μετά την υπερχείλιση του ποταμού. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112, με το οποίο οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στην περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις – επισκέψεις στα χωριά #Ζωνιανά #Λιβάδια και τον ορεινό όγκο #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026

Ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, περιέγραψε την κατάσταση, επισημαίνοντας ότι αυτή την ώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα Ζωνιανά, καθώς «φούσκωσε ο ποταμός και οι δρόμοι έχουν γεμίσει φερτά υλικά και λάσπες».

Παράλληλα, όπως ανέφερε, εκτεταμένη είναι η διακοπή ρεύματος στην περιοχή, η οποία οφείλεται σε πτώση δύο στύλων.

Κατολίσθηση στον δρόμο προς την Κερά – Μεγάλες ζημιές στον κάμπο

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η αδιάκοπη βροχόπτωση και στο Οροπέδιο Λασιθίου, με τον κάμπο να έχει υποστεί ζημιές. Η βροχή ξεκίνησε από το βράδυ της Τετάρτης και συνεχίζεται μέχρι και το πρωί της Πέμπτης, δυσκολεύοντας την κατάσταση στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, Γιώργος Αθανασάκης, κάνει λόγο για μια δύσκολη, αλλά ελεγχόμενη κατάσταση, καθώς τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον κάμπο.

Τα στοιχεία του meteo.gr αποτυπώνουν το ύψος των βροχοπτώσεων, καθώς στο Τζερμιάδο καταγράφηκαν 174 mm βροχής από το βράδυ της Τετάρτης έως το πρωί της Πέμπτης.

Προβλήματα έχουν προκύψει και στο οδικό δίκτυο, καθώς σημειώθηκαν κατολισθήσεις στον δρόμο προς το μοναστήρι της Κεράς, με πέτρες να καταλήγουν στο οδόστρωμα. Ο δρόμος έχει πλέον ανοίξει, ωστόσο η κατάσταση παραμένει δύσκολη και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Αθανασάκη, συνεργεία του Δήμου βρίσκονται διαρκώς σε επιφυλακή και παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν.

Ο δήμαρχος απευθύνει έκκληση στους κατοίκους του Οροπεδίου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται και δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Μεγάλες ποσότητες νερού στον Προφήτη Ηλία

Ζημιές καταγράφονται επίσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, με τους Δήμους Μινώα Πεδιάδας και Χερσονήσου να βρίσκονται στο επίκεντρο, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, Νίκο Συριγωνάκη, ο οποίος μίλησε στο Cretalive.

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα στον Προφήτη Ηλία, όπου καταγράφηκε μεγάλη ποσότητα βροχής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Συριγωνάκης, «ο Προφήτης Ηλίας έβγαλε πάρα πολύ νερό». Με βάση την εικόνα που έχει διαμορφωθεί, τα νερά κατευθύνονται προς τον Δρακουλιάρη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να στρέφουν πλέον την προσοχή τους και προς την περιοχή του Γιόφυρου.

Θυμίζεται ότι είχε σταλεί μήνυμα από το 112, με το οποίο οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις στην περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή #Μίνωα_Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου περιορίστε τις μετακινήσεις σας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026

Στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, η βροχόπτωση ξεπέρασε τα 220 χιλιοστά, σύμφωνα με τον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο στον τομέα Ποιότητας Ζωής της Υπαίθρου, Πρίαμο Ιερωνυμάκη. Η μεγάλη ποσότητα νερού είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθούν φερτά υλικά στους δρόμους, με μηχανήματα έργου να έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την απομάκρυνσή τους και την αποκατάσταση της βατότητας όπου χρειάζεται.

Την ίδια ώρα, προβλήματα καταγράφονται και στην κυκλοφορία σε διάφορα σημεία του νομού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δρόμος από τη γέφυρα στο Κυπαρίσσι προς Καρκαδιώτισσα και Επανωφήση δεν είναι προσπελάσιμος.

Κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στους Δήμους των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου, με απόφαση των δημάρχων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν τις περιοχές.

Η απόφαση ελήφθη για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς όλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για επείγοντα περιστατικά, ο δήμος υπενθυμίζει τους αριθμούς 112, 199 για την Πυροσβεστική, 100 για την Άμεση Δράση, 166 για το ΕΚΑΒ και 108 για το Λιμενικό. Όσοι καλούν πρέπει να αναφέρουν το χωριό, την ακριβή τοποθεσία, τι έχει συμβεί και εάν υπάρχουν άνθρωποι σε κίνδυνο.