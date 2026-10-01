Επικαιροποίησε η ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Σύμφωνα με την κόκκινη προειδοποίηση που εκδόθηκε, σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Στην ημερήσια πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα επισημαίνεται πως στη νοτιοανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται την Κρήτη όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί απο 14 έως 21 και στη Θεσσαλονίκη απο 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Μήνυμα του 112 σε κατοίκους στο Ρέθυμνο

Εντωμεταξύ, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες, με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Η προειδοποίηση αφορά όλους όσοι βρίσκονται ή πρόκειται να μετακινηθούν στην περιοχή, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και να καταστήσουν επικίνδυνο το οδικό δίκτυο.

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις – επισκέψεις στα χωριά #Ζωνιανά #Λιβάδια και τον ορεινό όγκο #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026

Τα ξημερώματα της Πέμπτης έπεσε πολύ νερό στο Πέραμα Μυλοποτάμου, καθώς η κακοκαιρία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Κρήτη, με έντονα φαινόμενα να καταγράφονται σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

Το παρακάτω βίντεο αποτυπώνει τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας, με τους δρόμους στο Πέραμα Μυλοποτάμου να έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους από τον μεγάλο όγκο νερού, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα creta24.gr.

Kλειστά και τα σχολεία στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Μινώα, καθώς και οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Η απόφαση ελήφθη με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού, αλλά και την αποφυγή προβλημάτων και κινδύνων κατά τις μετακινήσεις, σύμφωνα με το creta24.gr.

Η ανακοίνωση:

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου ( + Βρεφικοί/Παιδικοί σταθμοί) θα παραμείνουν κλειστές σήμερα 1/10 2026 . Η απόφαση ελήφθη για την προστασία της σχολικής κοινότητας και την αποφυγή προβλημάτων κατά τη μετακίνηση.