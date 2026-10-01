Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει αδιάκοπα από το βράδυ της Τετάρτης το σύνολο της Κρήτης, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και ζημιές σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Μέτρα για την προστασία των πολιτών λαμβάνει η Περιφέρεια Κρήτης, καθώς ανακοινώθηκε προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε ολόκληρο το νησί. Η απόφαση υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη.

Η απόφαση τίθεται σε εφαρμογή λόγω του άμεσου κινδύνου που προκύπτει από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Το μέτρο βασίζεται στο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) που εκδόθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και στην απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού (Red Code).

Περιοχές και διάρκεια ισχύος της απαγόρευσης: Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η πρόσβαση στις εξής τοποθεσίες, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης κατολισθήσεων, καταπτώσεων βράχων και πλημμυρικών φαινομένων:

Φαράγγια (εποπτευόμενα και μη)

Φυσιολατρικά μονοπάτια και περιπατητικές ή ορειβατικές διαδρομές (συμπεριλαμβανομένου του δικτύου Ε4)

Λοιπά οικοσυστήματα με έντονο ανάγλυφο

Η προληπτική απαγόρευση ισχύει αναδρομικά από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2026 και θα παραμείνει σε ισχύ έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 σε όλη την επικράτεια της Κρήτης.

Ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, και οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Βασική προτεραιότητα του μέτρου αποτελεί η διασφάλιση της ζωής και της υγείας των πολιτών και των επισκεπτών, σε απόλυτο συντονισμό με τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και τις συστάσεις της επιτροπής εκτίμησης πλημμυρικού κινδύνου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης.

Λίγο μετά τις 09:00 το πρωί ξεκίνησαν συνεδριάσεις του ΠΕΣΟΠ των Π.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου για την αποτίμηση των εξελισσόμενων φαινομένων.

Παρακαλούνται όλοι οι πολίτες να σεβαστούν τις υποδείξεις των αρχών και να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση στις παραπάνω περιοχές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.