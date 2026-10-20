Στην Πάρο βρίσκεται ο Νίκος Καρβέλας, λίγες ημέρες μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με την Άννα Βίσση, με αφορμή τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» παρουσίασε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου πλάνα του Νίκου Καρβέλα από παραλία της Πάρου. Τον γνωστό μουσικοσυνθέτη συνάντησε τυχαία η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Σοφία Ορφανού, η οποία βρισκόταν στο νησί, απ’ όπου κατάγεται, και κατέγραψε στιγμιότυπα από την παρουσία του εκεί.

Πρόκειται για τις πρώτες εικόνες του που δημοσιοποιούνται μετά τη διαμάχη με την τραγουδίστρια, με την οποία μοιράζεται μια μακρά προσωπική και καλλιτεχνική πορεία.