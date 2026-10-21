Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σήμερα αυτό που χαρακτήρισε απόπειρα «ξένης ανάμιξης», αφού ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, αποκάλεσε τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ «δικτάτορα» στη Μαδρίτη, λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές στην Ισπανία.

«Είναι απεχθές» που ο ηγέτης της Αργεντινής «επισκέπτεται τη χώρα μας με μοναδικό στόχο να προσπαθήσει να υποκινήσει ένα κλίμα πόλωσης και βίας μεταξύ των Ισπανών», τόνισε σε ανακοίνωσή του το ισπανικό ΥΠΕΞ, προσθέτοντας ότι «καταδικάζει σθεναρά τις προσβολές και τις συκοφαντίες» εναντίον του Ισπανού πρωθυπουργού.



Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Έλμα Σάις ζήτησε «σεβασμό» για τον Πέδρο Σάντσεθ.



Νωρίτερα σήμερα ο Χαβιέρ Μιλέι επέκρινε δριμύτατα τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον οποίο χαρακτήρισε «δικτάτορα» στη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Μαδρίτη, όπου πρόκειται να εκφράσει την υποστήριξή του στη δεξιά και την ακροδεξιά αντιπολίτευση ενόψει των ισπανικών βουλευτικών εκλογών.

El presidente argentino tacha de “impresentable dictador” al jefe del Gobierno español y llama a “sacar a patadas a los socialistas” del poder 📲 https://t.co/0VGkyQd67a https://t.co/Nv7GHPexdc — EL PAÍS México (@elpaismexico) October 21, 2026

Ο 55χρονος υπερφιλελεύθερος ηγέτης χαρακτήρισε επίσης τον επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης «κλέφτη» και «διεφθαρμένο» ηγέτη.

El Presidente Javier Milei revolucionó todo en su visita a España 🇦🇷🇪🇸 https://t.co/zwPYA5Qo5c — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 21, 2026

Στην ομιλία του, ο Χαβιέρ Μιλέι κάλεσε τους Ισπανούς «να πετάξουν έξω με τις κλωτσιές τους σοσιαλιστές», λίγο λιγότερο από έξι εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που έχουν προκηρυχθεί για τις 29 Νοεμβρίου και η έκβασή τους είναι πολύ αβέβαιη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.