Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε εύκολα με 2-0 σετ τον Μιχαΐλ Κουκούσκιν και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του ATP στο Αλμάτι.

Ο Έλληνας τενίστας ήταν το φαβορί απέναντι στον 38χρονο Καζάκο και το επιβεβαίωσε χωρίς πολλά-πολλά, καθώς πήρε μέσα σε 62 λεπτά τη νίκη και παράλληλα το εισιτήριο για τους «8» του τουρνουά.

Ο Τσιτσιπάς δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα απέναντι στον Κουκούσκιν και πήρε με 6-1 το πρώτο σετ, ενώ ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο, το οποίο το πήρε με 6-2.

Έτσι, έκανε το 2-0 και προκρίθηκε στους προημιτελικούς, όπου την Παρασκευή (23/10) θα αντιμετωπίσει τον Τζέιμς Ντάκγουορθ από την Αυστραλία.

Τα σετ: 6-1, 6-2