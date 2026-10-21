Μια ματσέτα μήκους περίπου 90 εκατοστών έπεσε από το παντελόνι νεαρού ληστή, όταν αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν με τέιζερ μέσα σε κατάστημα McDonald’s στο Νότιγχαμ. Στο υλικό από τη σύλληψη καταγράφεται η προσπάθειά του να ξεφύγει, παλεύοντας με τους αστυνομικούς και χάνοντας την μπλούζα του.

Ο Τέο Γκότσαλκ, σήμερα 20 ετών, καταδικάστηκε στις 16 Οκτωβρίου από δικαστήριο του Μπέρμιγχαμ σε ποινή 13 ετών, για σειρά αδικημάτων που περιλαμβάνουν ληστείες, οπλοκατοχή και κατοχή κάνναβης με σκοπό τη διακίνηση.

Η απειλή για το κινητό και η σύλληψη

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, ο Γκότσαλκ απείλησε έναν έφηβο στην οδό Woolpack Lane ότι θα του έκοβε το χέρι εάν δεν του παρέδιδε το κινητό. Απέσπασε επίσης ένα βραχιόλι και μια αλυσίδα.

Στις 23 Οκτωβρίου αναγνωρίστηκε σε λεωφορείο και ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Αστυνομικοί τον ακολούθησαν στο κατάστημα της Clumber Street, όπου αντιστάθηκε στη σύλληψη.

Η κόκκινη λαβή της ματσέτας αντιστοιχούσε στην περιγραφή του θύματος. Πάνω του βρέθηκαν συσκευασίες κάνναβης, ενώ ρούχα που κατασχέθηκαν συνδέθηκαν με εικόνες από κάμερες ασφαλείας.

Παραδέχθηκε και άλλες ληστείες

Ο Γκότσαλκ παραδέχθηκε τη ληστεία, την κατοχή μαχαιριού σε δημόσιο χώρο και την κατοχή κάνναβης προς διακίνηση. Δήλωσε επίσης ένοχος για δύο ακόμη ληστείες στο Μπέρμιγχαμ και για κατοχή τροποποιημένου πιστολιού κρότου.

Η αστυνομία τον χαρακτήρισε βίαιο εγκληματία που έθετε σε κίνδυνο το κοινό.