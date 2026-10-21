Συνθήματα κατά της Βάσως Τσαρούχα, η οποία συνελήφθη για συμμετοχή στο σκάνδαλο στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, φώναξαν οι οπαδοί της ΑΕΚ στον αγώνα με την Αντβέρπ για το Basketball Champions League.

Το ελληνικό μπάσκετ είναι σε σοκ μετά τα όσα έγιναν την Τετάρτη (21/10), με τη σύλληψη του προέδρου της ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιου, όπως και διαιτητών, για συμμετοχή σε σκάνδαλο με στημένους αγώνες, τόσο στην 1η κατηγορία όσο και σε πιο χαμηλές.

Ανάμεσα στους διαιτητές που συνελήφθησαν είναι η Τσαρούχα, οι αποφάσεις της οποίας είχαν προκαλέσει πολύ μεγάλη ένταση σε αρκετούς αγώνες της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και ειδικά με αντίπαλο τον Προμηθέα Πάτρας.

Έτσι, οι οπαδοί της Ένωσης δεν έμειναν αδιάφοροι απέναντι στα γεγονότα των τελευταίων ωρών και φώναξαν συνθήματα εις βάρος της Τσαρούχα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Αντβέρπ για το Basketball Champions League.